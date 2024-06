Wolfsburg. Glasfaser für Barnstorf, Brackstedt, Hehlingen und Co: Wolfsburg bietet bis November kostenlose Anschlüsse in diesen Fördergebieten.

Die Stadt Wolfsburg und die Wobcom GmbH ermöglichen im Rahmen des Förderprogramms des Bundes und des Landes Niedersachsen bis zum 30. November dieses Jahres einen kostenlosen Glasfaseranschluss für Bewohner der Fördergebiete – den sogenannten „Grauen Flecken“. Die Stadt Wolfsburg übernimmt dabei laut Pressemitteilung die Planung und den Ausbau der passiven Infrastruktur. Die Wobcom GmbH wird das Netz betreiben und die Bewohner mit schnellen Internet-Bandbreiten versorgen.

Diese Wolfsburger Ortschaften können von der Förderung profitieren

Als „Graue Flecken“ werden Gebiete bezeichnet, die aktuell mit mehr als 30 Mbit/s, aber mit weniger als 100 Mbit/s im Download versorgt sind. Gibt es in diesen Gebieten keinen eigenwirtschaftlichen Glasfaserausbau durch die Telekommunikationsunternehmen, unterstützt das Förderprogramm des Bundes und des Landes Niedersachsen.

In Wolfsburg betrifft das die Ortschaften: Barnstorf, Brackstedt, Hehlingen, Velstove, Wendschott sowie die Sülfelder-Schleusensiedlung.

„Die flächendeckende Breitbandanbindung ist für eine moderne Infrastruktur elementar. Ich freue mich, dass die Haushalte in den ,Grauen Flecken‘ dank der Förderung nun die Möglichkeit zur Einrichtung eines Glasfaseranschlusses haben. Damit kommen wir der vollständigen Abdeckung einen großen Schritt näher“, berichtet Oberbürgermeister Dennis Weilmann.

„Durch die Förderung können wir mehr Haushalte in Wolfsburg mit Glasfaser versorgen – aktuell profitieren davon circa 3000 Adressen“, ergänzt Dirk Hoffmann, Projektleiter der Wobcom GmbH.

Das sind die Voraussetzungen für einen kostenlosen Anschluss

Die Voraussetzungen für einen kostenlosen Anschluss sind, dass sich die Bewohner bis zum 30. November 2024 für einen Glasfaseranschluss entscheiden, die Grundstücksnutzungsvereinbarung unterzeichnen und abgeben sowie einen Produktauftrag bei der Wobcom GmbH stellen. Dies ist wichtig, da die Wobcom GmbH im Namen der Stadt Wolfsburg eine Erlaubnis zur Erschließung des Wohnhauses oder der Gewerbeeinheit benötigt. Die Erlaubnis erfolgt durch die Unterzeichnung und Abgabe des Glasfaservertrags und der Grundstücksnutzungsvereinbarung bei der Wobcom GmbH. Beides kann persönlich oder online erfolgen.

Informations- und Buchungsmöglichkeiten in Wolfsburg

Um die Bewohnenden zu informieren, soll es sowohl Vor-Ort-Veranstaltungen als auch virtuelle Informationsveranstaltungen der Wobcom GmbH geben. Weitere Informationen und die virtuelle Informationsveranstaltung sind unter: www.wobcom.de/graue-flecken zu finden.

Hier finden die lokalen Vor-Ort-Veranstaltungen statt

Informationsveranstaltung für Brackstedt, Velstove und Wendschott: Montag, 17. Juni, 18 Uhr, Schützenhaus Vorsfelde, Meinstraße 86

Informationsveranstaltung für Hehlingen und Barnstorf: Dienstag, 18. Juni, 18 Uhr, Mehrzweckhalle, TSV Hehlingen, Zum Sportplatz 11

Außerdem können alle Interessierten aus den Fördergebieten und darüber hinaus im Wobcom-Kundencenter in der Heßlinger Straße 1-5 in Wolfsburg eine persönliche Beratung erhalten oder sich telefonisch unter (05361) 8911555 sowie per Mail an glasfaser@wobcom.de melden.

