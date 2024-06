Wolfsburg. Zur Fußball-Europameisterschaft gibt es für die Fans Fingerfood für zu Hause - und ansonsten jede Menge Burger.

In Wolfsburg gibt es wieder Burger für zu Hause. Zur Wiedereröffnung steht das Menü, das „burgerme“-Neubetreiber Anhmeed Ared zusammengestellt hat, in den nächsten Wochen ganz im Zeichen der am 14. Juni beginnenden Fußball-Europameisterschaft.

Am Sonnabend wurde des Schnellrestaurant an der Rothenfelderstraße 18 wieder eröffnet. Bis Ende vergangenen Jahres hatte Dennis Schmerling den Burger-Lieferdienst acht Jahre lang betrieben. Danach blieb das Restaurant für die Umbauarbeiten fünf Monate lang geschlossen. Nun ist es wieder in Betrieb. Neubetreiber Ared will die Gunst der Stunde nutzen und Fußballfans auf der heimischen Couch während der einen Monat dauernden Europameisterschaft mit Fingerfood aller Art und natürlich Burgern versorgen.

Seit Samstag ist das Schnellrestaurant „burgerme“ wieder geöffnet. © regios24 | Lars Landmann

„Mit burgerme Fußball feiern“, lautet das Motto der bundesweiten Franchise-Kette. „Lust auf herzhaftes Fingerfood in der „dritten Halbzeit“ des Nachmittagsspiels, zur Halbzeitpause des zweiten Spiels oder zum Anpfiff der 21 Uhr-Partie? Dann bestell’ dir deine Fingefood-Box vor – und spare dabei bares Geld. Denn für alle, die zwischen 14 und 19 Uhr bestellen, gibt’s die Fingerfood-Box für sportliche 7 Euro“, verspricht das Unternehmen. Chicken Wings, Chicken Fingers, Cheesy Wedges, Nuggets oder Onion Rings gehören zum Box-Angebot.

Burgerme ist weiter auf Expansionskurs

Im Jahr 2010 von Stephan Gschöderer und Johannes Bankwitz gegründet, gehört burgerme nach eigenen Angaben mit über 130 Stores in Deutschland zu den erfolgreichsten und wachstumsstärksten Systemgastronomien der Branche. Das Unternehmen mit Sitz in München verbinde „die zwei ungebrochenen Trends „Premium-Burger“ und „Premium-Delivery“ zu einem einzigartigen Konzept“, heißt es auf der Homepage.

Die beiden Gründer und Geschäftsführer sind bis heute die Köpfe der burgerme-Familie und setzen von Anfang an konsequent auf Franchising als Wachstumsstrategie. Mit mehr als 110 Millionen Euro Umsatz in 2023 hat burgerme seinen Umsatz weiter gesteigert. Anhmeed Ared will diese Erfolgsgeschichte jetzt auch an der Rothenfelder Straße in Wolfsburg fortführen. Burgerme verspricht eine Lieferung innerhalb von 25 Minuten. Bestellt werden kann ab 11 Uhr.

red/tok