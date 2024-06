Wolfsburg. Irgendwann muss auch mal Klartext geredet werden. Der ehemalige Betriebsratschef Bernd Osterloh war der letzte Meister dieser Kunst.

Frühjahr 2020 - der Corona-Lockdown steht kurz bevor. Bei VW in Wolfsburg ist letztmals großes Drama auf offener Bühne angesagt. Hauptdarsteller sind Betriebsratschef Bernd Osterloh, Volkswagen-Lenker Herbert Diess und der neue VW Golf. So schrill, deftig, aber auch ehrlich ging es danach nie mehr zur Sache.

Grundsätzlich stellte sich damals die Frage, wann Volkswagen einräumen würde, was die Spatzen schon längst von den Dächern pfiffen. Der neue Golf 8 und auch der mit höchsten Erwartungen gestartete Elektro-VW ID.3 hatten im Spätsommer und Herbst 2019 einen Katastrophenstart hingelegt. Massive Softwareprobleme sorgten für eine gewaltige Flotte von Fahrzeugen, die zwischengeparkt und nachgebessert werden mussten. Die heraufziehende Coronapandemie absorbierte viel Aufmerksamkeit. Aber der Belegschaft, dem Betriebsrat und den Medien war das Debakel am Mittellandkanal natürlich nicht verborgen geblieben. Es konnte nur einen geben, der nach Abwägung der geschäftsschädigenden Folgen, mitten in der allgemeinen Krisenstimmung im Lande Klartext redete. Das war Bernd Osterloh - damals der wohl mächtigste Betriebsratsvorsitzende der Republik.

Knallharte Kritik an einem „Trauerspiel“

Osterloh nutzte die damals noch regelmäßig erscheinende Betriebsratszeitung „Mitbestimmen“. Die bis dato erreichten Stückzahlen des Golf seien „ein Trauerspiel“, grollte Osterloh. Der emotionale Ausbruch ließ sich mit Zahlen unterfüttern. Statt der optimistisch prognostizierten 100.000 Einheiten des Golf 8 waren 2019 gerade einmal 8392 in Wolfsburg gebaut worden. Im Grunde ging die komplette Markteinfühung in die Hose, denn ein großer Händlerkongress in Wolfsburg musste wegen des Lockdowns auch abgebrochen werden. Gewohnt konfrontativ ging der aggressive Osterloh das Management an: „Diese Fehler haben weder die Beschäftigten in Halle 54 und Halle 12 zu verantworten., noch das Werk insgesamt. Hier wollten überehrgeizige Vorstände zu schnell zu viel Technik in ein Fahrzeug stopfen und sind damit gescheitert. Außerdem fehlen Motoren, Farben und Ausstattungen wie zum Beispiel der bei den Kunden bisher beliebte 4Motion.“ Die Diagnose war brutal, aber sie stimmte.

Wolfsburg 2024: Das Werk lebt aktuell von der Produktion von Verbrennermodellen. Auch der schwach gestartete Golf 8 hat sich nach einigen Updates berappelt. © regios24 | Darius Simka

Konzernchef Herbert Diess hatte nahezu alles auf das neue E-Auto ID.3 gesetzt. Doch auch das konnte nicht überzeugen - es haperte ebenfalls bei der Software, aber auch an der Qualität des Interieurs. Osterloh machte sich Sorgen um die vielen Jobs in Wolfsburg. Zu deren Sicherung hatte er sich gegen den Plan von Diess erfolgreich gewehrt, auch im Stammwerk nur noch E-Autos zu produzieren. Vier Jahre und einige globale Krisen später darf sich der inzwischen pensionierte Osterloh selbst auf die Schulter klopfen. Ohne sein Donnergrollen hätte der brüchige Burgfrieden um des lieben Friedens willen vielleicht Bestand gehabt - und die faktischen Probleme wären unter dem Teppich liegen geblieben.

Ein Kampf für den Golf und die Jobs, der sich auszahlte

Osterloh kämpfte damals vor allem um den Golf, weil der die Jobs Jahrzehnte gesichert hatte und dessen ruhmreiche Ahnenreihe mit Nummer 8 brutal zu enden drohte. „Das Auto sichert Zehntausende Arbeitsplätze in Wolfsburg und weit darüber hinaus. Darum ist der Betriebsrat entsetzt, wie nachlässig und schwach der Vorstand weit vor dem Anlauf das ganze Projekt aufgestellt hat. Die Beschäftigten in Produktion und Entwicklung tun alles, damit der Golf auf Stückzahlen kommt. Aber im Vorstand will niemand die Verantwortung für die Ursprünge dieses Problems übernehmen, obwohl alle ja schon seit Jahren dabei sind“, schrieb er damals - und verlangte „ein klares Wort von ganz oben“.

Herbert Diess war danach deutlich angezählt, weil die Kritik ja sachlich fundiert war. Er musste im Herbst 2022 gehen. Aber auch Osterlohs Tage waren gezählt. Er beendete seine vierjährige Amtszeit (insgesamt war er fast 17 Jahre an der Spitze des Gesamtbetriebsrates) schon nach zwei Jahren im Frühjahr 2022, räumte den Platz für seine Stellvertreterin Daniela Cavallo und ging selbst als Personalvorstand zur Volkswagen-Tochter Traton SE. Die Karten wurden neu gemischt bei Volkswagen. Cavallo wollte für ein neues, harmonischeres Miteinander zwischen Top-Management und Betriebsratspitze stehen. Diese Strategie hat sie durchgehalten - bis jetzt. Am Dienstag ist die nächste Betriebsversammlung, die letzte vor den Werksferien. Bislang warten die Beschäftigten vergeblich auf das seit Monaten vom Betriebsrat eingeforderte nachhaltige Ziel- und Leitbild für das Wolfsburger Stammwerk. Trotz der weiterhin prekären Lage ist im Verlauf der Versammlung mit vielem zu rechnen - aber ganz bestimmt nicht mit einem Donnerwetter.

