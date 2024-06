Wolfsburg. Kinderfreuden und Gartentipps erwarten Besucher beim großen Gartenfest in Wolfsburg – inklusive Krokodil und Riesenschlange!

Ein familienfreundlicher Nachmittag findet am Samstag, 15. Juni, zum bundesweiten Tag des Gartens statt. Veranstaltet wird er vom Bezirksverband der Kleingärtner Wolfsburg und Umgebung sowie dem Kleingärtnerverein Kraunsbusch.

Darauf können sich die Besucher freuen

Geboten werden laut Pressemitteilung Informationsstände zum Thema naturnahes Gärtnern sowie ein Kinderfest. Wer seinen Garten insektenfreundlicher gestalten will, kann sich über Hummelnisthilfen, Insektenhotels oder über die Herstellung von Pflanzenkohle informieren. Die Selbstversorgung aus dem eigenen Garten sowie die Frage, was in den Komposter gehört und was nicht, sind ebenfalls Themen.

Das sind die Highlights für die Kinder

Die Kinder dürfen sich laut Mitteilung auf den rollenden Zoo mit Krokodil, Riesenschlange, Schneeflöckchen, Kutschfahrten durch die Kleingartenanlage, Kinderschminken und weitere Angeboten freuen. Neben den Dschungelshows gibt es die Möglichkeit, die Tiere zu füttern und sich mit einer Riesenschlange fotografieren zu lassen. Wölfi führt die Kinder zur Kletterwand, zum Stockbrot, Torwandschießen und Entenangeln. Gebastelt werden Samenbomben, Grasbälle und Samen im Glas. Zum Ende der Veranstaltung findet die Siegerehrung vom Schubkarrenrennen statt.

Beginn der Veranstaltung ist um 14 Uhr. Die Landtagsabgeordnete Frau Glosemeyer wird die Veranstaltung im Kleingärtnerverein Kraunsbusch, Werderstraße 52, eröffnen. Das Programm und die Aktionen sind unter https://www.kleingaertnerwolfsburg.de/ ersichtlich.

Mehr wichtige Nachrichten aus Wolfsburg lesen:

Täglich wissen, was in Wolfsburg passiert:

red