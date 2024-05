Wolfsburg. Von Oldtimern bis zu modernen Zweirädern – die Auto- und Zweiradmeile bietet für jeden Geschmack etwas. Diese Highlights gibt es.

Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) lädt am Samstag, 1. Juni, zur beliebten Auto- und Zweiradmeile in die Innenstadt ein. Von 11 bis 18 Uhr erwartet die Besucher ein großes Angebot rund um das Thema Mobilität.

„Wir freuen uns, auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Wolfsburgerinnen und Wolfsburger sowie Gäste aus der Region auf der Auto- und Zweiradmeile begrüßen zu dürfen“, erklärt Frank Hitzschke, Bereichsleiter Citymanagement bei der WMG. „Neben neusten Fahrzeugmodellen, Oldtimern, Zweirädern, Trends und Services erwartet die Besucherinnen und Besucher auch ein attraktives Aktionsangebot für die gesamte Familie.“

Das erwartet die Besucher in Wolfsburg

Rund 30 Austeller, darunter Autohäuser, Dienstleistungs- und Zubehörunternehmen, Wohnmobil-Anbieter sowie Clubs und Vereine, präsentieren ihr Angebot auf der Ausstellungsfläche in der Porschestraße, heißt es in der Mitteilung. Zum ersten Mal ist die Bundeswehr dabei, die an einem eigenen Stand über ihre Aktivitäten informiert.

Besonderes Highlight der Auto- und Zweiradmeile: Der ADAC kommt mit einem anschaulichen Simulator. Außerdem präsentieren sich unter anderem der 1. Käferclub Wolfsburg e. V., der Passione Vespa Club Wolfsburg sowie das Autohaus Wolfsburg mit einigen ihrer Fahrzeuge. Für das leibliche Wohl sorgen verschiedene Cateringstände. Kinder können sich auf eine kostenlose Hüpfburg der WMG freuen.

red