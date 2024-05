Wolfsburg . Bernd Knaier wird ab Juli General Manager des The Ritz-Carlton, Wolfsburg. Diese internationale Expertise bringt er mit.

Bernd Knaier übernimmt ab Mitte Juli 2024 die Position des General Managers im The Ritz-Carlton in der Autostadt Wolfsburg. Nach 18 erfolgreichen Jahren in der internationalen Luxushotellerie kehrt Knaier nach Deutschland zurück und zieht mit seiner Familie nach Wolfsburg, um das renommierte Hotel im Herzen der Autostadt zu leiten. Der 41-Jährige bringe eine Fülle an Wissen und Expertise mit, die er in verschiedenen prestigeträchtigen Häusern gesammelt habe, heißt es seitens des Hotels.

Zuletzt führte er als General Manager das Raffles Doha. Knaier folgt auf Christian Fomm, der die Leitung des neu eröffneten „The Ritz-Carlton Rabat, Dar Es Salam“ in Marokko übernommen hat.

Diese beruflichen Stationen kann Bernd Knaier vorweisen

Knaier legte den Grundstein für seine Hotelkarriere mit dem Abschluss zum Hotelkaufmann 2006 in Frankfurt. Danach zog es den gebürtigen Unterfranken direkt ins Ausland, heißt es in der Pressemitteilung. Nach seinem Studium an der Emirates Academy of Hospitality Management in Dubai absolvierte er 2011 erfolgreich das Management Trainee Programm von „Raffles Hotels & Resorts“ im „Raffles Beijing Hotel“, wo er zum Assistant Executive Housekeeper befördert wurde.

2014 wechselte er in derselben Position in das „Raffles Hotel Singapore“. Dort übernahm er im Laufe der Jahre verschiedene operative Positionen, darunter Front Office Manager, Assistant Director of Rooms sowie Director of Rooms. Seine Karriere setzte Knaier ab Oktober 2021 in Doha fort, wo er als Hotel Manager das „Raffles Doha Hotel“ für die Fifa-Weltmeisterschaft 2022 eröffnete und später zum General Manager ernannt wurde.

Das plant der neue General Manager Bernd Knaier

„Ich freue mich sehr, die Leitung des The Ritz-Carlton, Wolfsburg zu übernehmen“, sagt Knaier. „Dies ist eine wahrlich reizvolle Aufgabe, der ich mit Spannung und Enthusiasmus entgegenblicke.“ Zusammen mit meiner Frau Jenny und den Kindern Leyla und Jamie könne er es kaum erwarten, Teil der Wolfsburger Gemeinschaft zu werden und sich „in dieser dynamischen und wachsenden Stadt niederzulassen“. Und weiter: „Ich bin fest entschlossen, gemeinsam mit meinem Team unvergleichliche und innovative Erlebnisse für die Gäste zu kreieren und damit die fast 25-jährige Geschichte dieses fantastischen Hotels weiterzuschreiben. Wir werden auch in Zukunft erstklassigen Service und herausragende Kulinarik bieten, um den exzellenten Ruf der globalen Marke The Ritz-Carlton in Wolfsburg, der Region und ganz Deutschland weiter auszubauen.“

