Wolfsburg. Die Group of America kündigt eine „marktorientierte Entscheidung“ an, setzt aber weiterhin auf Elektromodelle wie den ID.4 und ID.Buzz.

Der ID.7 ist das neue Flaggschliff der vollelektrischen Fahrzeugfamilie der Kernmarke. Als Limousine und Tourer soll das Modell der oberen Mittelklasse zeigen, was die Wolfsburger auch in diesem anspruchsvollem Segment draufhaben. In einem wichtigen Markt wird der ID.7 nun aber zunächst nicht eingeführt.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Volkswagen ist bestrebt, marktorientierte Entscheidungen zu treffen und gleichzeitig auf seine Kunden zu hören. Da sich die Marktdynamik weiterhin ändert, verschiebt Volkswagen die Einführung der ID.7-Limousine in den USA und Kanada“, heißt es auf der Homepage der Volkswagen Group of America. Basis für diese Entscheidung sind offenbar auch die Absatzzahlen des 1. Quartals in den USA. Dort ging nämlich der Absatz des im Werk Chattanooga/Tennessee produzierten Stromers ID.4 von Januar bis einschließlich März um 37 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zurück. Von den insgesamt knapp 65.000 SUV-Modellen entfielen nur 6.167 auf den ID.4. Meistverkaufter VW-SUV in den USA war im 1. Quartal der Tiguan LWB, der größer ist als der in Europa verkaufte Tiguan. Er steigerte seinen Absatz um 10 Prozent auf 21.626 Einheiten. Auch Atlas, Atlas Cross Sport und Taos liegen deutlich vor dem ID.4.

Für Absatz sorgen vor allem Pickups und SUV

VW schreibt dazu: „In Nordamerika verzeichnete die Marke im ersten Quartal starke Umsätze mit einem Wachstum von 27,5 Prozent, das vor allem vom SUV-Segment getragen wurde. Wir bleiben der Elektromobilität treu – in diesem Jahr haben wir die Reichweite und Leistung unseres vollelektrischen SUV ID.4 2024 verbessert und freuen uns, den legendären Microbus mit der Einführung des ID. Buzz 2025 im vierten Quartal wieder in unserem Sortiment begrüßen zu dürfen.“ Wann die Markteinführung des ID.7 in Nordamerika erfolgt, steht also noch nicht fest. Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass es vor allem SUV-Modelle und Pickups sind, die in den USA vorrangig für Absatz sorgen. Aus diesem Grunde baut VW ja auch ein Pickup-Werk in Columbus/South Carolina. Dort sollen dann elektrische Modelle der von VW gekauften Marke Scout produziert werden.

Auch interessant

In Europa soll der ID.7 als Limousine und Tourer das Erbe des Dienstwagen-Klassikers Passat antreten. Allerdings ist der Passat in der Mittelklasse beheimatet, der ID.7 in der oberen Mittelklasse. Die Preise beginnen bei rund 57.000 Euro. Vor allem von der Einführung des Tourer-Kombis erhofft sich VW einen deutlichen Absatzschub. Das Auto hat bereits einige Auszeichnungen eingeheimst. Die Verkaufszahlen in Deutschland lagen in den ersten vier Monaten des Jahres bei 953 Einheiten. Der ID.7 wurde im August vergangenen Jahres in den Markt eingeführt.

Mehr wichtige Nachrichten zu Volkswagen lesen:

Täglich wissen, was bei Volkswagen passiert: