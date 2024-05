Wolfsburg. Der Willy-Brandt-Platz bekommt eine neue Asphaltdecke. Für den Zeitraum der Arbeiten müssen Wolfsburger Einschränkungen in Kauf nehmen.

Im Rahmen des Deckenprogramms 2024 bekommt die Straße „Willy-Brandt-Platz“ eine neue Asphaltdeckschicht. Das berichtet die Stadt Wolfsburg. Saniert werde im Wesentlichen der Kreuzungsbereich der Straßen „An der Vorburg“, Willy-Brandt-Platz und Porschestraße zwischen Phaeno, LSW-Tower und ZOB sowie in Verlängerung der Kreuzung die Straße bis zum Hotel Inside. Dafür soll eine dreiwöchige Sperrung in der Zeit vom 22. Mai bis 7. Juni notwendig sein.

„Die Sanierungsmaßnahmen haben wir bewusst vor die Sommerferien gelegt, weil in den Ferien weitere Maßnahmen anstehen und wir dafür einen befahrbaren Willy-Brandt-Platz benötigen“, ordnet Oliver Iversen, Leiter des Geschäftsbereichs Straßenbau und Projektkoordination, ein.

Tiefgarage des Phaeno in Wolfsburg nur über Umweg erreichbar

Aus Richtung Osten kommend ist die Heßlinger Straße bereits ab Höhe des LSW-Towers gesperrt. Der Bahnhof kann dann nur über die Heinrich-Nordhoff-Straße (auf dem Tunnel) und durch Rechtsabbiegen am Hotel „Wolfsburg Centrum“ erreicht werden. Die Tiefgarage des Phaeno bleibt über die Straße „An der Vorburg“ erreichbar – jedoch nur über die Zufahrt an der Polizei und nicht über die Kreuzung mit dem Willy-Brandt-Platz. Gesperrt wird außerdem der Kurzzeitparkplatz westlich des Bahnhofes, da die Fläche benötigt werde.

Eine Ausnahme gibt es für den verkaufsoffenen Sonntag in Wolfsburg

Eine Ausnahme bildet der 2. Juni – an diesem Tag ist verkaufsoffener Sonntag. Die Zufahrt „An der Vorburg“ von der Heßlinger Straße aus wird von 12 bis etwa 17 Uhr voll gesperrt (Einfahrt Polizei). Dann muss der Verkehr zu den Designer Outlets (DOW) eine längere Umleitungsstrecke über die Heßlinger Straße, Dieselstraße, Lerchenweg, Daimlerstraße, Maybachstraße zu „An der Vorburg“ in Kauf nehmen. Als Alternative zum Umweg können die beiden kostenlosen VW-Parkplätze nördlich der Heinrich-Nordhoff-Straße am Willy-Brandt-Platz genutzt werden. „Diese werden freundlicherweise von Volkswagen an diesem Wochenende zur Verfügung gestellt“, teilt die Stadt mit.

In der Bauphase wird die Asphaltdeckschicht erneuert, erforderliche Reparaturen an Borden und Abläufen durchgeführt und eine neue Markierung hergestellt. Die Kosten betragen laut Verwaltung rund 150.000 Euro. Die Anliegerinnen und Anlieger seien bereits über die Maßnahmen informiert, sollen aber in den kommenden Tagen noch einmal separat Handzettel erhalten. Hinsichtlich des Busverkehrs werden die Wolfsburger Verkehrs-GmbH (WVG) gesondert informieren.

