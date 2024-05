Wolfsburg. An einem Waldstück in Westhagen brennt ein kleines Motorrad. Die Feuerwehr Wolfsburg verhindert, dass Bäume in Brand geraten.

In der Suhler Straße in Westhagen ist es am Dienstagmorgen zu einem Brand gekommen. Eine Zeugin bemerkte an einem Waldstück gegen 5.50 Uhr ein in Flammen stehendes Pocketbike. Das ist eine Art Sportmotorrad, das sich durch deutlich kleinere Bauweise von regulären Bikes unterscheidet.

Berufsfeuerwehr Wolfsburg verhindert Schlimmeres

Die Frau alarmierte die Berufsfeuerwehr, die das Bike daraufhin löschte und ein Übergreifen auf Bäume verhinderte. Das Fahrzeug wurde vollständig zerstört.

Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache und bittet um Hinweise unter. (05361) 46460.

