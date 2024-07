Wolfsburg. Auf Instagram und Co. tummeln sich auch Influencer und Content-Creator aus Wolfsburg. Fünf Internet-Stars aus der VW-Stadt.

Auf Plattformen wie Instagram, TikTok und anderen sozialen Netzwerken sein Geld zu verdienen wird vor allem unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen immer beliebter. Inhalte teilen, liken und sich mit seiner Community vernetzen: Kaum ein Jugendlicher hat heutzutage kein Social Media, immer mehr laden auch selbst Inhalte hoch.

Laut einer Studie der Plattform Influencity gibt es mittlerweile in Deutschland mehr als 580.000 so genannte Content-Creator oder Influencer. Manch einer kommt auch aus Wolfsburg. Wir stellen fünf Influencer beziehungsweise Content-Creator aus der VW-Stadt vor.

1 – Enrico Elia: Kampf-der-Realitystars-Kandidat postet auf „enrico_elia“

2022 feierte der Wolfsburger Enrico Elia im TV-Format „Kampf der Realitystars“ sein Fernseh-Debüt. Über ein Bewerbungsverfahren gewann er die Wildcard für die RTL-2-Show und kämpfte mit 21 weiteren Kandidaten um 50.000 Euro. Doch bereits nach wenigen Tagen war seine Reise wieder vorbei,Elia musste die Villa verlassen.

Den TV-Auftritt hat der Wolfsburger auch dafür genutzt, seinen Instagram-Account weiter aufzubauen: Mittlerweile folgen dem 22-Jährigen auf seinem Kanal „enrico_elia“ fast 20.000 Nutzer. Dort postet er vor allem Lifestyle-Content, auch wenn es auf seinem Profil in den vergangenen Monaten etwas ruhiger geworden ist. Mal posiert der Wolfsburger auf einem Foto, das ihn vor einem Dior-Store zeigt, mal teilt er einen Schnappschuss an einem Pool in Santorini.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Enrico Elia (@enrico_elia)

2 – Christine Evers: Reise-Influencerin teilt Einblicke auf „vogueuplikethis“

Von Miami bis Seoul: Christine Evers aus Wolfsburg nimmt ihre Follower mit auf ihre Reisen um die Welt. 44 Länder hat die Reise-Bloggerin nach eigenen Angaben bereits besucht. Auf ihrem Instagram-Account „vogueuplikethis” folgen ihr rund 114.000 Menschen. Neben dem Reisecontent postet die Wolfsburgerin auch regelmäßig Beiträge zu den Themen Mode und Lifestyle. Zudem ist Evers Besitzerin des Food-Guides „seoul.foodguide“, dem auf Instagram rund 5000 Nutzer folgen. Dort postet sie auch Bilder rund um die koreanische Küche.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von CHRISTINE EVERS (@vogueuplikethis)

3 – Jacquelin Martel: Reisen, Fashion und Lifestyle auf „jacqueline.vida“

Auch die Wolfsburgerin Jaqueline Martel ist Reise-Influencerin und unterhält auf ihrem Instagram-Account „jacqueline.vida“ inzwischen fast 16.000 Follower. Die Fotos für ihren Feed entstehen nicht nur in Wolfsburg oder im benachbarten Braunschweig, sondern in aller Welt. Neben den Reisen dreht es sich bei ihr auch um Fashion und Lifestyle. Mal zeigt sie sich in ihren Beiträgen zum Beispiel mit einem neuen Outfit in einem Wolfsburger Parkhaus, posierend vor dem Trevi-Brunnen in der italienischen Hauptstadt Rom oder beim Weintrinken mit Freundinnen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von JACQUELINE MARTEL (@jacqueline.vida)

4 – Cedric Andrade Nogueira: Bei „Grillaholic“ dreht es sich rund ums Grillen

Um in den sozialen Medien erfolgreich zu sein, muss es nicht immer um Fashion und Lifestyle gehen. So dreht sich auf Cedric Andrade Nogueira‘s Instagram-Account mit dem Namen „Grillaholic“ alles rund ums Thema Grillen – von der Vorbereitung bis zum Anschnitt. Er zeigt, wie es richtig gemacht wird.

Mit dem Motto „It‘s all about fire and smoke“ begeistert der gebürtige Gifhorner, der in Westhagen aufgewachsen ist und inzwischen in Velpke im Kreis Helmstedt wohnt, bereits mehr als 110.000 Instagram-Nutzer. Seit 2020 betreibt er die Seite professionell, stellt Fotos und Videos rund ums Grillen online. Seither wachsen seine Follower-Zahlen stetig. Sein Wissen zum Thema hat er sich nach eigenen Angaben selbst angelesen, er sieht sich mittlerweile als Experte auf seinem Gebiet.

View this post on Instagram A post shared by Cedric Andrade Nogueira (@grillaholic)

5 – Larissa Christoph: Content rund ums Backen und Kochen bei „food.by.lari“

Auf Larissa Christoph‘s Instagram-Account mit dem Namen „food.by.lari“ dreht sich alles ums Kochen und Backen. Vor allem auf einfache Rezepte für den Alltag hat sich die Wolfsburgerin spezialisiert – von Brötchen über Salat bis hin zu Käsekuchen. Mit Erfolg: Mittlerweile folgen ihr mehr als 50.000 Nutzer auf Instagram. Auf ihrem Profil sind verschiedenste Rezepte zu finden. Egal ob zum Frühstück, Mittagsessen oder für die Kaffeepause.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Larissa Christoph (@food.by.lari)

