Wolfsburg. Auf vielen Wolfsburger Straßen laufen 2024 Bauarbeiten. In unserer Baustellen-Übersicht finden Sie die wichtigsten Infos.

Auch im Frühjahr und Sommer 2024 gibt es auf diversen Straßen in Wolfsburg Baustellen und Verkehrsbehinderungen.

Wie lange dauern die Bauarbeiten auf einer bestimmten Straße? Welche Umleitung ist ausgeschildert? Sind auch Radwege gesperrt? Wir haben eine Übersicht aller uns bekannten wichtigen Baustellen im Stadtgebiet zusammengestellt.

Viele Autofahrer werden immer noch auf eine heftige Geduldsprobe gestellt: Mit der Nordsteimker Straße ist eine der wichtigsten Ein- und Ausfallstraßen Wolfsburgs stadtauswärts gesperrt. Doch auch an anderen Stellen in Wolfsburg kommt es zu Einschränkungen im Straßenverkehr.

Baustellen in Wolfsburg: Willy-Brandt-Platz ist drei Wochen dicht

Ab Mittwoch, 22. Mai, gibt es eine Baustelle mitten in der Innenstadt: Der Willy-Brandt-Platz ist dann gesperrt. Er soll in den drei Wochen bis zum 7. Juni eine neue Asphaltdecke bekommen. Betroffen ist der gesamte Kreuzungsbereich zwischen dem Phaeno, dem LSW-Tower und der Porschestraße.

Der Willy-Brandt-Platz wird nach Pfingsten für Bauarbeiten gesperrt. Die Stadt Wolfsburg lässt die Asphaltdecke erneuern. © regios24 | Darius Simka

Der Hauptbahnhof kann während der Bauarbeiten nur von der Heinrich-Nordhoff-Straße aus erreicht werden. Wer aus östlicher Richtung kommt, biegt am Hotel Centrum rechts ab. Der Kurzzeitparkplatz westlich des Hauptbahnhofs wird ebenfalls gesperrt. Um in die Phaeno-Tiefgarage zu gelangen, müssen Autofahrer bereits an der Polizei auf die Straße „An der Vorburg“ abbiegen..

Nordsteimker Straße ist weiterhin stadtauswärts gesperrt

Zu unerlaubtem Schleichverkehr über den Steimker Berg und durch den Wald kam, beziehungsweise kommt es im Zuge des Radwegebaus an der Nordsteimker Straße. Seit Februar ist sie stadtauswärts gesperrt, und das auch noch für einige Monate. Denn die Stadt Wolfsburg hat die Sperrung am Walter-Flex-Weg, die sich bis hinter die Straße „Unter den Eichen“ erstreckt, gerade verlängert. Statt bis zum 31. Mai will sie den aktuellen Zustand bis zum 15. Juli aufrecht erhalten.

Inzwischen tragen die Bäume grüne Blätter, aber die Nordsteimker Straße in Wolfsburg bleibt noch bis August Baustelle. Für den Bau eines Komfortradweges ist sie stadtauswärts gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet. © regios24 | Sebastian Priebe

Eine ausgeschilderte Umleitung führt vom Berliner Ring über die Dieselstraße, L290 und K111. Diesen Umweg müssen auch Bewohner der Steimker Gärten und des Steimker Bergs nehmen, die aus der Innenstadt nach Hause möchten. Insgesamt werden die Bauarbeiten bis in den August andauern.

LSW verlegt Leitungen in der Wolfsburger Innenstadt

Gebaut wird nach wie vor auch in der Wolfsburger Innenstadt. Dort ist die Straße Am Mühlengraben eine Dauerbaustelle. Auch im Umfeld finden Leitungsarbeiten des Energieversorgers LSW statt.

Die LSW will bis Juli den aktuellen Baubschnitt abschließen. Anschließend ist jedoch bereits die nächste Phase geplant: Dann steht die Erneuerung der Versorgungsleitungen am Berliner Ring zwischen der Rothenfelder Straße und der Reislinger Straße an.

Heinrich-Nordhoff-Straße: Nach der Baustelle ist vor der Baustelle

Wieder frei ist seit einigen Wochen die Heinrich-Nordhoff-Straße. Fast ein Jahr lang war es stadteinwärts wegen Leitungsarbeiten zu Staus gekommen, während die VW Kraftwerk GmbH eine neue Fernwärmeleitung legte und der Energieversorger LSW Netz eine Haupttrinkwasserleitung ereuerte.

Auf der Heinrich-Nordhoff-Straße kam es wegen einer Baustelle monatelang zu Staus. © regios24 | Helge Landmann

Doch nach der Baustelle ist im Fall der Heinrich-Nordhoff-Straße vor der Baustelle: Die Stadt Wolfsburg plant im Sommer eine Teilsanierung zwischen der Saarstraße und der Lessingstraße. Vom 15. Juli bis 2. August wird die wichtige Einfallstraße in beiden Richtungen nur einspurig befahrbar sein. Die Bauarbeiten finden auf der sonst stadteinwärts führenden Fahrbahn statt.

Heinrich-Heine-Straße wird in den Sommerferien saniert

Zeitgleich mit den Bauarbeiten auf der Heinrich-Nordhoff-Straße wird auch der östliche Teil der Heinrich-Heine-Straße Baustelle. Diese wird zwecks Fahrbahnsanierung vom 15. Juli bis 2. August zwischen der Kreuzung mit der Braunschweiger Straße/Schillerstraße und der Einmündung Klieverhagen voll gesperrt.

Die Umleitungsstrecke steht schon fest: Sie soll in beiden Richtungen über die Laagbergstraße, die Stadtwaldstraße, den Hochring und die Röntgenstraße führen. Die Wohngebiete in der Nachbarschaft bleiben von Westen aus weiter erreichbar.

B 188 in Vorsfelde wird im Juni wieder Baustelle

Auch in diesem Sommer sollen auf der B 188 in Vorsfelde Bauarbeiten unter Vollsperrung stattfinden. (Archivbild) © regios24 | Helge Landmann

Auch in Vorsfelde wird in den Ferien gebaut. Auf der B 188 steht die nächste Sommerbaustelle bevor. Dieses Mal ist die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr am Zug: Sie hat angekündigt, die Bundesstraße am Montag, 24. Juni, zwischen der Tankstelle und dem Kreisverkehr für eine Deckensanierung zu sperren. Für Verkehrsteilnehmer, die aus Richtung Danndorf kommen, wird die Helmstedter Straße sogar schon am Abzweig Marie-Curie-Allee gesperrt.

Zwei Umleitungen soll es geben: Eine innerörtliche Umleitung ist über die Heinrich-Jasper-Straße, die Fritz-Weiberg-Straße und den Flockenweg sowie die Sudammsbreite und die Straße Zum Drömling vorgesehen. Die weiträumigere Umleitungsstrecke für den überörtlichen Verkehr führt über die Neuhäuser Straße und die Marie-Curie-Allee. Ziel der Behörde ist, die Arbeiten bis zum ersten Schultag im August abzuschließen.

Im Sommer wird der Berliner Ring in Wolfsburg Baustelle

Für den Sommer plant die Stadt Wolfsburg erneut Bauarbeiten mit Sperrungen und Umleitungen am St.-Annen-Knoten: Auf dem Berliner Ring soll zwischen der Einmündung Rothenfelder Straße und der Berliner Brücke eine Deckensanierung stattfinden.

Stand Februar war vorgesehen, am St.-Annen-Knoten die Spuren in Fahrtrichtung Norden und Osten voll zu sperren. Genauso wie den Abbieger von der Berliner Brücke in Richtung Dieselstraße. Eine Umleitung soll über die Reislinger Straße, die Käthe-Paulus-Straße, die Dieselstraße und Vorsfelde führen. Eine weitere Umleitung ist für Autofahrer geplant, die über die Braunschweiger Straße kommen und zur Autostadt, zur Volkswagen-Arena, in den Allerpark oder in die Designer Outlets Wolfsburg wollen. Sie sollen einen Umweg über die Heinrich-Heine-Straße, die Lessingstraße und die Heinrich-Nordhoff-Straße nehmen.

Außenspuren auf Berliner Brücke sind dauerhaft gesperrt

Dauerhaft gesperrt sind die früheren Außenspuren auf der Berliner Brücke. Sie ist in beiden Richtungen nur noch auf je zwei Spuren befahrbar. (Archiv) © regios24 | Helge Landmann

Unverändert und dauerhaft sind die Außenspuren auf der Berliner Brücke gesperrt. Autofahrer und andere Verkehrsteilnehmer können nur noch zwei der drei pro Richtung vorhandenen Fahrspuren nutzen. Grund des Eingriffs ist eine verminderte Tragfähigkeit der bald 70 Jahre alten Brücke.

