Wolfenbüttel. Spannend war das Spiel Deutschland gegen Spanien. So war das Public Viewing am Landeshuter Platz in Wolfenbüttel.

Auch in Wolfenbüttel gab es einige Möglichkeiten, das EM-Spiel Deutschland - Spanien im Rudel zu gucken. Zum Beispiel im Komm-Stadtstrand am Landeshuter Platz. © FMN | Rudolf Karliczek

Auch in Wolfenbüttel gab es einige Möglichkeiten, das EM-Spiel Deutschland - Spanien im Rudel zu gucken. Zum Beispiel im Komm-Stadtstrand am Landeshuter Platz. © FMN | Rudolf Karliczek

Auch in Wolfenbüttel gab es einige Möglichkeiten, das EM-Spiel Deutschland - Spanien im Rudel zu gucken. Zum Beispiel im Komm-Stadtstrand am Landeshuter Platz. © FMN | Rudolf Karliczek