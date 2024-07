Schladen-Werla. Die Gemeinde appelliert an Hundebesitzer, die Hinterlassenschaften der Vierbeiner zu beseitigen – und schlägt eine Lösung vor.

Die Gemeinde Schladen-Werla appelliert an alle Hundebesitzer, ihrer Verantwortung nachzukommen und den Hundekot ihrer Vierbeiner ordnungsgemäß zu entsorgen. Dies ist nicht nur eine Frage der Sauberkeit, sondern auch des Respekts gegenüber Mitbürgern und der Umwelt, heißt es in der Mitteilung der Gemeinde.

Hundekot, der auf Gehwege, in Grünanlagen oder auf Spielplätzen liegen bleibt, stelle ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar. Besonders Kinder seien gefährdet, da sie häufig in direkten Kontakt mit den Exkrementen kommen können. Zudem trage Hundekot zur Verschmutzung von Grünflächen bei und beeinträchtigt das Ortsbild.

Nach den rechtlichen Vorschriften seien Hundebesitzer verpflichtet, den Kot ihrer Hunde zu entfernen. Bei Missachtung dieser Pflicht drohen Bußgelder.

Gemeinde Schladen-Werla appelliert an Bürger

Die Gemeinde Schladen-Werla hat an zahlreichen öffentlichen Stellen Hundekotbeutel und Abfallbehälter aufgestellt. „Wir bitten alle Hundebesitzer, diese Angebote zu nutzen und so zu einer sauberen und angenehmen Umgebung beizutragen. Wir appellieren an das Verantwortungsbewusstsein aller Hundebesitzer. Helfen Sie mit, unsere Gemeinde sauber und lebenswert zu halten. Nur durch gemeinsames Engagement können wir eine angenehme und hygienische Umgebung für alle Bürger schaffen“, appelliert die Gemeinde.

