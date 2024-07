Wolfenbüttel. Die Stadt Wolfenbüttel gibt ein Baustellen-Update. Das ist noch für die Fußgängerzone geplant.

Noch wird fleißig gebaut in Wolfenbüttels Innenstadt. Das liegt derzeit an: Auf der Südseite im Bauabschnitt zwischen dem Alten Tore/Bärengasse und der Seeliger Bank wird ein Kabelgraben für den Strom, Breitbandkabel, Beleuchtung und Leerrohranlagen hergestellt. Der Abtrag erfolgt bis an die Gebäudeflucht und dient bereits als Vorbereitung für den Straßenbau. Nachdem die Hausanschlüsse hergestellt sind und die Leitungen eingemessen wurde, wird der Graben wieder verschlossen, teilt die Stadt Wolfenbüttel mit.

Es wird schon fleißig Pflaster verlegt in Wolfenbüttels Innenstadt

Währenddessen konnte im Bereich Am Alten Tore und der Okerstraße auf der Nordseite und in der Bärengasse der Doritstreifen (Kleinpflaster) nahezu hergestellt werden. Und von der Okerstraße in Richtung Am Alten Tore werden kontinuierlich die großformatigen Platten mittels Vakuumgerät verlegt. Voraussichtlich sei dieser Bereich bis zum 12. Juli abgeschlossen.

Im dritten Bauabschnitt zwischen Okerstraße und Breite Herzogstraße wurde auf der Südseite der Graben für die Gas- und Wasserhauptleitung ausgehoben und die entsprechenden Leitungen bis zum Bauende in Richtung Breite Herzogstraße verlegt. Anschließend werden die Hausanschlüsse von der bestehenden Leitung auf die neue umgebunden.

red