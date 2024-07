Schandelah. Schandelahs Ortsbürgermeister hat mit dem Verein Elm-Mobil eine temporäre Verleihstation eröffnet. So funktioniert die Vermietung.

Im Rahmen des vom „Regionalverband Großraum Braunschweig“ geförderten Projektes sollte nach den bisherigen Plänen eine Fahrradverleih-Station am Bahnhof in Schandelah errichtet werden. Da es aber Verzögerungen bei der Umsetzung gibt und die Fahrräder bereits verfügbar sind, hat Ortsbürgermeister Daniel Bauschke kurzfristig entschieden, temporär eine private Garage auf dem Garagenhof am Westerberg als Verleihstation für elektrisch angetriebene Fahrräder zur Verfügung zu stellen. Das teilt die Gemeinde Schandelah mit.

Ein Team, bestehend aus Mitgliedern des Mobilitätsvereins Elm-Mobil, Volker Kremer, Helmut Nieder, Bernhard Heyden-Rynsch, Ortsratsmitglied Andreas Meiser und Ortsbürgermeister Daniel Bauschke, waren mit Werkzeug, Ladetechnik und viel Know-how ausgestattet und haben innerhalb von wenigen Stunden die Verleihstation in Betrieb genommen.

So können die Fahrräder in Schandelah gemietet werden

So stehen nun zwei E-Bikes und ein E-Lastenrad ab 50 Cent pro Stunde, 7,50 Euro am Tag oder 15 Euro das ganze Wochenende in der neuen Fahrradverleihstation in Schandelah zur Verfügung. Via MOQO-App nach Verfügbarkeit buchbar können zwei Pedelecs und ein elektrisches Lastenfahrrad gemietet werden.

„Natürlich kann man auch ein Jahresabo abschließen, um die Fahrräder mit einer Flatrate nutzen zu können“ so Volker Kremer, Vorstandsmitglied vom Verein Elm-Mobil.

Zum Abschluss habe der Ortsbürgermeister zusammen mit Volker Kremer noch einige Erklärvideos erstellt, die in Kürze auf der Seite elm-mobil.de verlinkt sind. Ein Unterstützungsteam aus Schandelah sorge künftig für einen störungsfreien Betrieb. „Ich hoffe, dass viele Mitbürgerinnen und Mitbürger diese tollen E-Fahrräder buchen werden. Vielleicht können wir damit auch weitere Mitglieder bei Elm-Mobil dazugewinnen, um den ehrenamtlichen Fahrradverleih weiterhin so günstig anbieten zu können,“ so Volker Kremer weiter.

