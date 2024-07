Wolfenbüttel. Für zwei bis drei Wochen finden ab 15. Juli in der Innenstadt die Arbeiten statt – diese Bushaltestellen werden nicht angefahren.

Busse müssen wegen Bauarbeiten umgeleitet werden: Ab Montag, 15. Juli, finden für etwa zwei bis drei Wochen im Einmündungsbereich Bahnhofstraße/Schulwall Arbeiten an der Gasleitung statt, wie Kraftverkehrs-Gesellschaft Braunschweig mitteilt. Aus diesem Grund müssen demnach die Linien 604, 607, 630, 790 und 794 folgende Umleitungen fahren.

Linie 607, 630 und 794: Vom Kornmarkt über Bahnhofstraße – Goslarsche Straße zur Haltestelle „Gebrüder-Weiger-Straße“ und weiter nach Fahrplan, in der Gegenrichtung in umgekehrter Reihenfolge. Für die Haltestellen „Schloßplatz“ und „Schulwall“ werden die Haltestellen „Kornmarkt“ und „Bahnhofstraße“ in Fahrtrichtung Bahnhof angefahren. Die Haltestelle „Bahnhofstraße“ in Fahrtrichtung Kornmarkt könne aus fahrtechnischen Gründen nicht bedient werden. Für die Haltestelle „Finanzamt“ wird laut KVG die Haltestelle „Gebrüder-Weiger-Straße“ angeboten.

Ersatzhaltestellen für „Schloßplatz“ und „Schulwall“ in Wolfenbüttel

Linie 604 und 790: Vom Kornmarkt über die Bahnhofstraße – Goslarsche Straße – Jägerstraße – Dr.-Heinrich-Jasper-Straße zur Haltestelle „Dr. Heinrich-Jasper-Straße“ und weiter nach Fahrplan, in der Gegenrichtung in umgekehrter Reihenfolge. Für die Haltestellen „Schloßplatz“ und „Schulwall“ werden die Haltestellen „Kornmarkt“ und „Bahnhofstraße“ in Fahrtrichtung Bahnhof angefahren. Die Haltestelle „Bahnhofstraße“ in Fahrtrichtung Kornmarkt kann aus fahrtechnischen Gründen nicht bedient werden.

red