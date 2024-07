Wolfenbüttel. Wolfenbüttel bereitet sich vor: Deutschland vs. Spanien am Freitag im EM-Viertelfinale! In diesen Lokalitäten gibt es Public Viewing.

Die deutsche Nationalelf hat es ins Viertelfinale geschafft und steht am Freitag (5. Juli) in Stuttgart Spanien gegenüber. Überall in Fußball-Deutschland steigt die Spannung. Experten bezeichnen das bevorstehende Spiel sogar als vorgezogenes Finale, denn seit 36 Jahren konnte Deutschland keinen Sieg mehr gegen Spanien bei einem bedeutenden Turnier verbuchen. Zuletzt war es Rudi Völler bei der Heim-WM 1988, der das entscheidende Tor gegen Spanien schoss und damit Deutschland ins Halbfinale katapultierte. Könnte dies ein Omen für das Match am Freitag sein?

In Wolfenbüttel werden jedenfalls eifrig Vorbereitungen getroffen. „Wir haben keine EM-Fanartikel mehr. Alles ausverkauft“, berichtet eine Mitarbeiterin von Nanu-Nana in Wolfenbüttel auf Anfrage unserer Redaktion. Die Wolfenbüttelerinnen und Wolfenbütteler sind also bestens ausgestattet für das Viertelfinale Deutschland gegen Spanien. Hier gibt es Public Viewing in Wolfenbüttel.

Komm Beach Club am Landeshuter Platz

Der Komm Beach Club am Landeshuter Platz hat sich als beliebter Treffpunkt für Fußballfans etabliert, um die Spiele der deutschen Nationalmannschaft zu verfolgen. Bislang habe es stets gute Stimmung gegeben, heißt es seitens des Beach Clubs: „Wir hatten auch echt viel Glück mit dem Wetter.“ Laut Wettervorhersage soll auch am Freitag pünktlich zum Viertelfinale wieder die Sonne scheinen. Sowohl Indoor auf zwei Leinwänden als auch Outdoor auf zwei Fernsehern kann hier das Viertelfinale in guter Atmosphäre erlebt werden. Platz ist für 200 Besucherinnen und Besucher. Trotz begrenzter Kapazitäten ist der Club für das Viertelfinalspiel bereits ausgebucht, bietet jedoch Reservierungsmöglichkeiten für kommende Spiele, falls Deutschland weiterkommt.

Kings Head Pub in der Kommißstraße

Im The Kings Head Pub in der Kommißstraße 10 wird das Viertelfinale mit einer Mischung aus Fußball und Karaoke gefeiert. Bis zu 120 Gäste können auf drei Fernsehern das Spiel verfolgen. „150 mit Kuschelfaktor“, so Pub-Inhaber Chyar Hesko auf Anfrage unserer Redaktion. Je nach Spiel-Ausgang kann anschließend beim Karaoke entweder in Jubel oder in Tränen die Torhymne „Major Tom“ eingestimmt werden. Reservierungen sind über Instagram oder Facebook möglich, um sich einen Platz zu sichern.

Schloß-Schänke auf dem Schlossplatz

Die Schloß-Schänke auf dem Schlossplatz hat jüngst alle bisherigen Deutschlandspiele übertragen. Auch das Viertelfinale werde selbstverständlich gezeigt, erklärt man unserer Redaktion. Die Plätze sind begrenzt. Es wird empfohlen, frühzeitig zu kommen, da keine Reservierungen möglich sind.

Gaststätte im Zentrum, Große Kirchstraße 18

In der Gaststätte im Zentrum in der Großen Kirchstraße 18 können Fußballfans alle Spiele verfolgen, die im öffentlich-rechtlichen Fernsehen laufen. Die Spiele laufen auf zwei Fernseher; einer an der Theke und einer im hinteren Bereich. Die Gaststätte bietet bis zu 40 Plätze, die reserviert werden können, um das Spiel in gemütlicher Atmosphäre zu genießen.

Kneipe Alt Wolfenbüttel „Theo“ unter den Krambuden 6

Die Kneipe Alt Wolfenbüttel „Theo“, unter den Krambuden 6, bietet circa 60 Plätze für Fußballfans, die das Spiel auf drei Fernsehern verfolgen können. Eine Reservierung ist nach Absprache möglich, um sicherzustellen, dass man einen Platz bekommt.

Unsere Übersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie wissen von weiteren Public Viewings in Wolfenbüttel oder veranstalten vielleicht selbst eins? Dann melden Sie sich gerne mit einer E-Mail an redaktion.wf@funkemedien.de und wir ergänzen Ihr Angebot.