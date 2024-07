Beuchte. Kurioser Vorfall in Beuchte: Unbekannte stehlen Warnbarken auf der Hauptstraße. Einem 79-Jährigem wird dies zum Verhängnis. Das ist passiert.

Unbekannte haben am Samstag zwei Warnbarken in der Ortschaft Beuchte auf der Hauptstraße gestohlen, die zur Absicherung eines Straßenabschnittes der B82 aufgestellt waren, teilt die Polizei mit. Zudem wurden die Standfüße der Barken auf der Fahrbahn belassen, sodass es am Samstagmorgen einem 79-Jährigen Autofahrer nicht mehr möglich war, rechtzeitig auszuweichen und das Fahrzeug des Mannes beim Überfahren der Standfüße beschädigt wurde. Die Tat soll sich gegen 8.15 Uhr ereignet haben. Verletzt wurde niemand. Es wurde ein Ermittlungsverfahren hinsichtlich eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen. Die Polizei Schladen bittet Zeugen, Hinweise unter der Telefonnummer (05335) 929660 mitzuteilen.

red