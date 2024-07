Wendessen. Bei einem zweistündigen Spaziergang durch Wendessen beantworten Grünflächenexperten die Fragen von Anwohnern. Einiges wurde geklärt.

Eigentlich sollte er nur 90 Minuten dauern, der erste „grüne Dorfrundgang“ durch Wendessen. Aber am Ende waren es dann mehr als zwei Stunden, in denen die städtischen Grünflächenexperten Jens Meyer, Anja Hartlich und Sören Theuner den Bürgerinnen und Bürgern geduldig und ausführlich erklärten, wie und warum welche Pflegemaßnahmen ergriffen werden – und welche eben nicht. Das teilt die Gemeinde mit.

Ortsbürgermeister Andreas Rink war mit der Aktion sehr zufrieden: „Wir konnten uns viele neuralgische Punkte ansehen und uns konstruktiv austauschen – es war auch schön, bei dem Rundgang viele Gesichter zu sehen, die sonst nicht bei Veranstaltungen im Dorf erscheinen.“ Rink bedankte sich demnach bei den Mitarbeitern des Grünflächenamtes für deren ehrliche Worte, gerade zu den kontrovers diskutierten Maßnahmen wie Baumfällungen oder der extensiven Pflege: „Ich denke, das Verständnis der Wendesser für die Herangehensweise der Stadt ist auch angesichts der geschilderten personellen Engpässe ein Stückchen gewachsen.“

In Wendessen wird Platz für eine Boulebahn geschaffen

Auch Abteilungsleiter Jens Meyer äußerte sich am Ende des Spaziergangs zufrieden und sprach gleichzeitig von „einem langen Wunschzettel“, den er und seine Mitarbeiter nun abzuarbeiten hätten. Über einige Punkte sei gleich an Ort und Stelle Einigkeit erzielt worden. So würden am Spritzenhaus in der Dorfmitte im Winter fünf der ohnehin kranken Eschen gefällt. Somit sei dort im nächsten Jahr Platz für die Anlage einer Boulebahn. Der aufgrund der dort parkenden Pkw oft matschige Grünflächenstreifen vor der Gutsparkmauer werde zudem bepflanzt.

Am Spritzenhaus in der Dorfmitte von Wendesse müssen fünf kranke Eschen gefällt werden. © Gemeinde Wendesse | Privat

„Die teilweise vermoosten und mit Flechten überzogenen städtischen Bänke auf den Spielplätzen können aus Kapazitätsgründen nicht von den städtischen Mitarbeitern gepflegt werden – aber die Wendesser dürfen das nun ganz offiziell in Eigenregie erledigen“, heißt es in der Mitteilung weiter. Am neuen „Wiesenparkplatz“ neben dem Sportplatz des SV sollen im Herbst in einer Gemeinschaftsaktion hunderte Bäume und Sträucher als Ausgleichsmaßnahme gepflanzt werden. Die Stadt wolle das Material und das Know-how liefern, die Wendesser die „Manpower“.

Im Bereich des Gutsparks Wendessen soll es eine Streuobstwiese geben

Sowohl auf dem Gelände des künftigen Feuerwehrhauses an der Leipziger Allee als auch in der Dorfstraße auf Höhe des Meves-Hofes müssten kranke Bäume leider gefällt werden. Das Ehrenmal mit seinen krank aussehenden Hochstamm-Felsenbirnen soll kurzfristig einmal unter die Lupe genommen werden.

„Zu den Punkten, die einer intensiveren künftigen Betrachtung und Bewertung bedürfen, gehört der erst gerade vom Ortsrat beschlossene Antrag auf Anlegung einer Streuobstwiese im Bereich des Gutsparks“, heißt es. Dass dieses facettenreiche Thema ebenso schwierig zu beurteilen sei wie der Antrag des Ortsrates aus dem Vorjahr, Grünflächenpatenschaften zu ermöglichen, habe Jens Meyer an mehreren Beispielen deutlich gemacht.

