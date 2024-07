Hordorf. Betroffen ist die Ortschaft Hordorf im Landkreis Wolfenbüttel. Wasserverband Weddel-Lehre gibt Tipps für die Zeit ohne Wasser.

Der Wasserverband Weddel-Lehre investiert zurzeit in seinem Versorgungsgebiet in Wolfenbüttel in das Trinkwassernetz. Das erklärt der Verband in einer Mitteilung. Um die notwendigen Arbeiten abzuschließen, muss am Donnerstag, 4. Juli, von 7.3 bis voraussichtlich 16 Uhr die Trinkwasserversorgung außer Betrieb genommen werden. Von der Unterbrechung betroffen ist die gesamte Ortschaft Hordorf, teilt der Wasserverband mit.

Wasserverband gibt Tipps für die Bewohner Hordorfs

Die Kunden werden gebeten, folgende Hinweise zu beachten: Bevorraten Sie sich mit den notwendigen Wassermengen für den oben genannten Zeitraum; schließen Sie alle Wasserentnahmestellen; und alle wasserbetriebenen Geräte wie etwa Geschirrspül- und Waschmaschine sollten in dieser Zeit nicht in Betrieb genommen werden.

„Die Pflege des Trinkwassernetzes zahlt sich auf Dauer für alle Kunden aus und ist somit eine wichtige Maßnahme im Sinne der ökologischen und ökonomischen Nachhaltigkeit“, heißt es in der Mitteilung abschließend.

