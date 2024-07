Wolfenbüttel. Zwei Buchhändler aus Wolfenbüttel geben Buchtipps für den Urlaub. Erfahren Sie, welche Bücher diesen Sommer in Ihre Reisetasche gehören.

Die Sommerferien sind gestartet und viele Wolfenbüttelerinnen und Wolfenbütteler packen ihre Koffer. Doch was darf im Gepäck nicht fehlen? Richtig, die passende Urlaubslektüre! Wir haben uns in zwei Buchhandlungen der Stadt umgehört und wertvolle Buchtipps für die Ferienzeit gesammelt.

Martin Geißler von Bücher Behr: Von philosophischen Fragen bis zu Kindheitsklassikern

Martin Geißler, der Inhaber von Bücher Behr, empfiehlt für den Urlaub zwei sehr unterschiedliche Bücher: Saša Stanišićs „Möchte die Witwe angesprochen werden, platziert sie auf dem Grab die Gießkanne mit dem Ausguss nach vorne“ und Erich Kästners „Das doppelte Lottchen“.

Über Stanišićs Werk schwärmt Geißler: „Das Buch kreist immer wieder um die Frage, was wäre, wenn wir uns für ein anderes Leben entscheiden könnten. Es beginnt gleich in der ersten Geschichte, in der vier Freunde über die Idee sprechen, für zehn Minuten in ein zukünftiges Leben zu schauen.“ Diese Frage behandelt Stanišić in kurzen, miteinander verknüpften Geschichten, die laut Geißler „unterhaltsam und nachdenklich zugleich sind“.

„Es ist eine Qualität, die ich sehr schätze, Unterhaltsames und Nachdenkliches zusammenzubringen. Und der Saša Stanišić, der kann das.“ Martin Geißler

Für Geißler macht gerade dieser Mix aus Ernsthaftigkeit und Humor eine gute Urlaubslektüre aus. „Man braucht im Urlaub einen schnellen Einstieg. Kurzgeschichtenbände eignen sich sehr gut dafür“, erklärt er. Außerdem sei es wichtig, Bücher zu wählen, die sowohl unterhalten als auch zum Nachdenken anregen.

Sein zweiter Tipp, „Das doppelte Lottchen“ von Erich Kästner, ist ein Klassiker der Kinderliteratur. „Kästner hat so viel Sprachwitz und Ausdruckskraft, dass man an fast jeder Stelle eintauchen kann“, sagt Geißler. Die Geschichten sind nicht nur unterhaltsam, sondern auch nostalgisch, was sie zu idealen Begleitern für die Ferienzeit macht.

Almut Runge von Buchhandlung Steuber: Spannende Krimis und interaktive Familienbücher

Almut Runge, Inhaberin der Buchhandlung Steuber, setzt bei ihren Empfehlungen auf spannende Krimis und interaktive Bücher für die ganze Familie. Ihr erster Tipp ist Anders de la Mottes „Der Tod macht Urlaub in Schweden“. Sie beschreibt das Buch als „einen tollen Cosy-Crime – Krimi zum Weglesen, zum Spaß haben, zum Mitraten. Einfach super unterhaltend.“

Ihr Newsletter für Wolfenbüttel & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Warum gerade Krimis als Urlaubslektüre? „Krimis machen den Reiz aus, einem spannenden Fall zu folgen. Sie sind häufig überdreht und bieten eine tolle Möglichkeit, in eine andere Welt abzutauchen“, erklärt Runge. Besonders die „Cosy-Crime“-Romane, die weniger brutal und dafür humorvoller sind, erfreuen sich laut Runge immer größerer Beliebtheit.

Urlaubslektüre-Empfehlungen von Almut Runge, Inhaberin von Buchhandlung Steuber in Wolfenbüttel: „Der Tod macht Urlaub in Schweden“ von Anders de la Motte und die „Zauberakademie Siebenstein“ von Autor Hendrik Lambertus und Illustrator Philipp Ach. © FMN | Denise Rosenthal

Ihr zweiter Tipp ist die „Zauberakademie Siebenstein“ von Hendrik Lambertus und Illustrator Philipp Ach. Dieses interaktive Buch richtet sich an die ganze Familie. „Man bestimmt den Verlauf der Geschichte selbst. Wir haben dieses Buch mit unserem Sohn vier Mal durchgelesen“, erzählt Runge begeistert. Das Buch ist ab 8 Jahren zum Selberlesen und ab 5 Jahren zum Vorlesen geeignet und bietet damit Unterhaltung für alle Altersgruppen.

Was macht eine gute Urlaubslektüre aus?

Beide Buchhändler sind sich einig, dass eine gute Urlaubslektüre vor allem eins sein muss: packend. Ob durch humorvolle Geschichten, tiefgründige Fragen oder interaktive Elemente – das Buch sollte den Leser sofort in seinen Bann ziehen. „Man braucht im Urlaub einen schnellen Einstieg“, betont Geißler. Und Runge meint: „Es ist eine großartige Art, in eine andere Welt abzutauchen, den eigenen Gedankenstrom zu unterbrechen und etwas daraus zu lernen.“

Wolfenbütteler Experten erklären, weshalb das Buch nicht an Reiz verliert

In Zeiten von E-Books und digitalen Medien bleibt das gedruckte Buch ein geschätzter Begleiter. „Es gibt ein Bedürfnis, Dinge anzufassen und eine Beziehung zu ihnen aufzubauen“, sagt Geißler. „Bücher sind heutzutage hübscher als noch vor 20 Jahren.“ Dieser Meinung ist auch Runge und hebt den besonderen Geruch und das Gefühl eines neuen Buches hervor: „Wenn ich ein Buch öffne, dann hat es einen ganz besonderen Geruch. Der Buchrücken knackt, und durch Farbschnitte werden die Bücher aufgewertet.“

„Was ich von vielen Kunden bestätigt bekomme, ist, dass sie kein so hochwertiges Buch mitnehmen wollen in den Urlaub. “ Almut Runge

Beide Buchhändler sind überzeugt, dass das gedruckte Buch noch lange Bestand haben wird. „Ich glaube, dass uns das gedruckte Buch noch sehr lange erhalten bleibt“, meint Geißler. Und Runge betont: „Bücher gehören immer in den Alltag. Bei uns liegen überall Bücher herum. Es ist so wichtig, weil die Kinder damit aufwachsen und es für sie normal ist.“