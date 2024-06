Wolfenbüttel. Ein sogenannter Schockanruf sorgt dafür, dass eine Wolfenbüttelerin Wertgegenstände in sechsstelligem Wert an Betrüger übergibt.

Eine 83-Jährige aus Wolfenbüttel hat nach einem Schockanruf Betrügern Wertsachen in sechsstelliger Höhe übergeben. Nach Polizeiangaben vom Samstag bekam die Frau am Freitag einen Anruf von einem vermeintlichen Staatsanwalt. Ein Angehöriger der Frau habe angeblich einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Für die Freilassung ihres Angehörigen müsse die Frau eine Kaution zahlen. Daraufhin habe die 83-Jährige Wertsachen in sechsstelliger Höhe einer Frau übergeben, hieß es von der Polizei. Die Täter konnten bisher nicht gefasst werden.

dpa