Wolfenbüttel. Eine 75-jährige Autofahrerin hat am Mittwochmorgen beim Rechtsabbiegen am Grünen Platz eine Fußgängerin übersehen. Das ist passiert.

Eine 75-jährige Fußgängerin hat sich am Mittwochmorgen gegen 11 Uhr bei einem Unfall an der Kreuzung Neuer Weg und Grüner Platz mit einem Pkw schwere Verletzungen zugezogen. Laut einer Pressemitteilung der Polizei wollte eine ebenfalls 75-jährige Autofahrerin nach rechts in die Straße Grüner Platz abbiegen. Dabei übersah sie die Fußgängerin, die die Straße allerdings außerhalb des Ampelbereichs überquerte.

Die Fußgängerin musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Wolfenbüttel lesen:

Täglich wissen, was in Wolfenbüttel passiert:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Wolfenbüttel-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Wolfenbüttel-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media : Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten. Abo-Angebot: Wir haben regelmäßig attraktive Angebote für unsere Plus-Inhalte. Schauen Sie doch mal vorbei – um wirklich alle Nachrichten aus Ihrer Region lesen zu können!

red