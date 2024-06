Wolfenbüttel. Kultursommer in Wolfenbüttel: Auf dem Theatervorplatz des Lessingtheaters gastiert ab dem 28. Juni die Welt. Das ist das Programm.

Wolfenbüttel wird vom 28. Juni bis 14. Juli wieder zum Schauplatz der Weltmusik. Auf dem Theatervorplatz des Lessingtheaters gibt es an neun Abenden kostenlose Konzerte. Den Auftakt des Kultursommers macht das Fünf-Nationen-Sextetts „Ayom“ am Freitag, 28. Juni, ab 20 Uhr. Die Musikerinnen und Musiker stammen aus Angola, Brasilien, Griechenland, Portugal und Italien. Klingt bunt, ist es auch: „Ayom“ machen Weltmusik. Für ihr gleichnamiges Debütalbum erhielten sie 2021 den Preis der Deutschen Schallplattenkritik für das „Beste Album Weltmusik“.

Nebenbei: Der Bandname stammt übrigens aus der afro-brasilianischen Mythologie und bezieht sich auf den „Herrn der Musik“. Erzählungen zufolge lebte er in einer Trommel und brachte den Menschen das Singen und Musizieren bei. Besuchende des Kultursommers bekommen von „Ayom“ einen Mix aus Merengue, Samba, Cumbia, Calypso, Tarantella und Polka geboten.

„Ayom“ eröffnen am 28. Juni den Kultursommer Wolfenbüttel. © Ananda Geissberger | Ananda Geissberger

Kultursommer in Wolfenbüttel begrüßt Dortmunder „Tanzorchester Paschulke“

Ähnlich dynamisch geht es am Samstagabend weiter, 29. Juni, wenn das „Tanzorchester Paschulke“ die Freiluftbühne betritt – mit Akkordeon, Trompete… sowie Besen und Staubwedel? Schlichte Arbeitsmontur gehört beim Dortmunder Tanzorchester genauso dazu wie ein Sack voller Instrumente. Denn: In ihren Texten nehme die Band mit westfälischer Schnoddrigkeit die Malocher-Kultur des Ruhrgebiets auf den Arm, so der Pressetext. Musikalisch serviert die 12-köpfige Band eine Mischung aus traditionellen Balkan-Melodien und Rhythmen mit bekannten Pop-Songs. „Die Rhythmuskombo sichert verlässlich die Grundlage für die Tanzbein-Arbeit des Publikums“, heißt es im Pressetext weiter.

Mit Staubfeudel und einem Sack voll Instrumenten bringt das "Tanzorchester Paschulke" Stimmung auf die Kultursommer-Bühne. © Oskar Neubauer | Oskar Neubauer

Tango wird auch „Tanz des Feuers“ genannt. Kein Wunder, schließlich kommt der lateinamerikanische Tanz ursprünglich aus Uruguay und Argentinien. Oder etwa doch aus Finnland? Tatsächlich hat Tango dort eine langjährige Tradition. Überlieferungen zufolge kam er 1913 von Südamerika nach Finnland. Seit jeher tanzen die Finnen in den warmen Monaten ihren finnischen Tango. Wie genau dieser aussieht, zeigt das finnische Kleinorchester „Uusikuu“ (zu Deutsch „Neumond“) am Sonntagabend, 30. Juni, beim diesjährigen Kultursommer. Der Pressetext schreibt: „Weltmusikelemente, mehrstimmiges Singen und Laura Ryhänens heiter-ironische Geschichten machen den Abend zu einer Achterbahn der Gefühle.“ Ryhänen gründete das Weltmusik-Ensemble „Uusikuu“ in 2006. In diesem Jahr erhielt die Band den „Deutschen Rock und Pop Preis“ in der Kategorie „Bestes Weltmusikalbum.“

MTV Blasorchester Wolfenbüttel feiert 70-Jähriges beim Kultursommer

Mit Pauken und Trompeten eröffnet das „MTV Blasorchester Wolfenbüttel“ das zweite Wochenende des Kultursommers. Das breit aufgestellte Orchester, das in diesem Jahr 70-Jähriges feiert, präsentiert am Freitag, 5. Juli, unter anderem klassische Werke, Filmmusik sowie Rock- und Pop-Klassiker. Die musikalische Leitung übernimmt Daniel Groneberg. Los geht’s um 20 Uhr.

Der Name der Hamburger Band „Guacáyo“ soll von Guave, Guacamole und einem Papageien inspiriert sein. © Luisa Braun | Luisa Braun

Am Samstagabend heizen „Guacáyo“ dem Theatervorplatz ein. Die Hamburger Band liefert einen tanzbaren Genre-Mix aus Reggae, Hip-Hop und Indie-Pop; gespickt mit sozialkritischen Texten. Seit 2017 ist das Quartett deutschland- und europaweit unterwegs. Nun kommen sie am 6. Juli nach Wolfenbüttel.

Weltmusik präsentiert auch „CaboCubaJazz“ am Sonntag, 7. Juli, um 18 Uhr. Die achtköpfige Band vereint südamerikanische Melodien mit senegalesischen Beats und kapverdischen Klängen. Gegründet wurde die Band tatsächlich von einem in den Niederlanden lebenden Deutschen. Nils Fischer ist mit einer Kapverdierin verheiratet und arbeitet als Professor für Weltmusik am Konservatorium von Rotterdam. Er studierte Musik in Kuba und lernte in Brasilien und Puerto Rico. Wie eine Fusion aus kapverdischer und kubanischer Musik klingt, erfahren Sie am 7. Juli.

Weltmusik trifft auf Jazz: „CaboCubaJazz“ performen am 7. Juli auf der Kultursommer-Bühne. © Eric van Nieuwland | Eric van Nieuwland

Kultursommer lädt Wolfenbütteler ein zum „Rudelsingen“

Das letzte Wochenende des Kultursommers beginnt mit „Tasheeno“ – die angeblich erste Electronic-Afro-Dub-Band weltweit. Sie vereinen afrokaribische und südamerikanische Rhythmen mit elektronischer Tanzmusik. Die Kreativ-Köpfe des Projekts sind die Produzenten und Musiker Paul Krackowizer und Felipe Ramos, die laut Pressetext in ihrem Studio „einen feinen, wilden Sound“ mischen, den sie am Freitag, 12. Juli, auf die Freiluftbühne vorm Lessingtheater bringen.

Die Electronic-Afro-Dub-Band „Tasheeno“ vereint elektronische Musik mit afrokaribischen und südamerikanischen Rhythmen. © Robert Josipovic | Robert Josipovic

Großbritannien ist die Heimat des elektronischen Musik-Genres „Drum and Bass“. 1990 aus der britischen Rave-Szene entstanden, ist dieser Stil vor allem durch seine rasanten Beats geprägt. Dementsprechend viel Wumms steckt auch hinter dem „Mista Trick Collective“. Die Swing’n’Bass-Band aus Großbritannien widmet sich in ihrer Musik dem düsterem Drum’n’Bass und paart ihn mit Swing, Jazz und Rap. Das „Mista Trick Collective“ startet am 13. Juli um 20 Uhr.

Großes „Rudelsingen“ zum Abschluss des Kultursommers in Wolfenbüttel am Sonntag, 14. Juli, ab 18 Uhr. © Rudelsingen GmbH | RUDELSINGEN GmbH

„Alles kann, nichts muss“ – so das Credo von Simon Bröker und Maximilian Saul, die seit 2011 mit ihrem Format „Rudelsingen“ durch die Bundesrepublik ziehen. Zum Abschluss des Kultursommers sind also nochmal die Wolfenbütteler gefragt – und natürlich alle Besucherinnen und Besucher von außerhalb. Im Rudel soll gesungen werden. „Von Schlager bis Rock, vom aktuellen Radio-Hit bis zum Evergreen“, steht im Pressetext. Textsicherheit sei keine Voraussetzung, da die Texte auf eine Leinwand projiziert werden. Das Rudelsingen findet am Sonntag, 14. Juli, um 18 Uhr statt.

