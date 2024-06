Wolfenbüttel. In der Nacht zu Dienstag hat es am Harztorwall in Wolfenbüttel gekracht. Die Filiale der Postbank war Ziel von Automatensprengern.

In der Nacht von Montag auf Dienstag ist es in Wolfenbüttel zu einer Automatensprengung gekommen. Betroffen ist eine Filiale der Postbank am Harztorwall. Wann genau es zur Sprengstoffdetonation gekommen ist, klärt die Polizei derzeit noch. Die Täter sind unbekannt und vom Tatort geflohen.

Statiker prüfen, ob das Gebäude am Harztorwall sicher ist. Durch die Explosion ist es stark beschädigt worden. © FMN | Jörg Koglin

Automatensprenger suchen Bank in Wolfenbüttel heim

Laut Polizei ist das Gebäude durch die Explosion erheblich beschädigt. Demnach müssen Statiker den Tatort zunächst freigeben, bevor die Ermittler die Bank betreten können.

Ein Sprecher der Postbank-Zentrale in Bonn erklärte unserer Redaktion, zur Höhe der Beute mache die Postbank grundsätzlich keine Angaben mit Blick auf mögliche Nachahmer. „Ich kann Ihnen bestätigen, dass der Selbstbedienungsbereich beschädigt wurde. Die Filiale selbst wurde aber so wenig beschädigt, dass wir sie wieder öffnen können, wenn die polizeilichen Ermittlungen am Tatort und die anschließenden Aufräumarbeiten abgeschlossen sind.“

Dieser Artikel wird aktualisiert.

