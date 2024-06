Wolfenbüttel. Die Stadt Wolfenbüttel erklärt, wie die Neugestaltung der Fußgängerzone vorangeht.

Im Bereich vom Bankhaus Seeliger bis zu Am Alten Tore sind die Gräben zum größten Teil verschlossen, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Auf der Südseite wurden im offenen Graben die Gas- und Wasserhauptleitung verlegt. Abschnittsweise können nun demnach die vorhandenen Hausanschlüsse angebunden werden. Die Baugrube in der Straße Am Alten Tore kann auch verschlossen werden – dies soll bis zum 28. Juni erfolgen.

Im Bauabschnitt zwischen Am Alte Tore und Okerstraße wurde auf der Südseite bereits ein Dorit-Kleinpflasterstreifen verlegt, heißt es in der Pressemitteilung. Nun werden noch die großen Platten vom Dorit-Kleinpflasterstreifen bis an die Mittelgosse verlegt. Auch in der Bärengasse haben die Vorarbeiten für den Straßenbau begonnen. Der Straßenbau soll voraussichtlich bis zum 19. Juli abgeschlossen sein.

Im Bauabschnitt zwischen der Okerstraße und der Breite Herzogstraße sind die Hausanschlüsse auf der Nordseite hergestellt worden. Auf der Südseite beginnen nun die Erdarbeiten für die Gas- und Wasserhauptleitungen.

red