Wolfenbüttel. Das Gerät des Landkreises Wolfenbüttel ist nun beschädigt. Nahe Hordorf schlug ein Täter außerdem die Seitenscheibe eines Autos ein.

Die Wolfenbütteler Polizei ermittelt zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti: Zwischen Donnerstag und Samstagmorgen haben Unbekannte in der Salzbergstraße einen mobilen Tempo-Messanhänger mit silberner Farbe besprüht. Das Gerät des Landkreises Wolfenbüttel wurde dadurch beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizei in Wolfenbüttel unter der Telefonnummer (05331) 9330 entgegen.

Hordorf: Seitenscheibe eines VW Golf eingeschlagen

Nahe Hordorf hat ein Unbekannter die Seitenscheibe eines geparkten VW Golf eingeschlagen. Der Täter durchsuchte einen darin stehenden Einkaufskorb mit persönlichen Gegenständen, nahm aber nichts mit.

Das graue Auto parkte am Samstag in einer Zufahrt an der Landesstraße 633 zwischen Hordorf und Scheppau. Als Tatzeitraum gibt die Polizei die Zeit zwischen 14.20 und 15.05 Uhr an.

red