Wolfenbüttel. Für das Freundschaftsspiel zwischen dem MTV Wolfenbüttel gegen Eintracht Braunschweig werden einige Zufahrten gesperrt.

Anlässlich des Freundschaftsspiels des zwischen dem MTV Wolfenbüttel gegen Eintracht Braunschweig, am Mittwoch, 26. Juni, ab 19 Uhr, im Sportpark Meesche am Friedrich-Ludwig-Jahn-Platz, werden die Zufahrten (Schlossplatz – Leibnizstraße – Lessingstraße) zum Sportpark ab 14 Uhr für den Individualverkehr voll gesperrt. Auch der Parkplatz am Friedrich-Ludwig-Jahnplatz steht ab 14 Uhr nicht mehr zur Verfügung. red