Die Vielfalt der Region mit dem Fahrrad erkunden und erleben – dazu lädt die Braunschweiger Landpartie ein. Die dritte Auflage des Fahrrad-Events findet am Sonntag, 8. September, von 10 bis 17 Uhr statt. Wie der Landkreis mitteilt, steht diesmal die Samtgemeinde Elm-Asse im Fokus.

Eine rund 50 Kilometer lange Route führt durch die Ortschaften und Naherholungsgebiete der flächenmäßig größten Samtgemeinde im Landkreis Wolfenbüttel. So geht es von Klein Dahlum über Schöppenstedt und die Asse bis nach Denkte, Neindorf und Kissenbrück.

Veranstalter für die Landpartie gesucht

Das bewährte Konzept der Landpartie wird beibehalten: Für das größte Fahrrad-Event im Landkreis Wolfenbüttel werden nun Vereine, Institutionen, Dorfgemeinschaften oder Privatpersonen gesucht, die am 8. September eine Aktion anbieten und dazu Tür und Tor zu ihren Museen, Gärten, Häusern, Dörfern, Bauernhöfen und vielen weiteren Orten öffnen. Diese Haltepunkte laden Besucherinnen und Besucher zum Verweilen und Genießen entlang der Route ein.

Landrätin Christiana Steinbrügge weist in der Pressemitteilung darauf hin, dass es zur Braunschweiger Landpartie im Jahr 2022 mehr als 50 Haltepunkte in 17 Ortschaften gegeben habe. Anmeldungen und weitere Informationen: bei der Samtgemeinde Elm-Asse unter klimaschutz@elm-asse.de.

Landvolk beteiligt sich wieder an der „BraunschweigerLANDpartie“

„Die Landpartie findet in einem besonderen Jahr statt, denn unsere Samtgemeinde feiert ihr zehnjähriges Jubiläum“, sagt Dirk Neumann, Bürgermeister in Elm-Asse. „Daher ist das Fahrrad-Event mit Veranstaltern aus unserer Samtgemeinde auch eine weitere Chance, noch enger zusammenzuwachsen.“

Bereits zum dritten Mal fördert der Regionalverband Großraum Braunschweig die Landpartie über sein Programm „Rauf aufs Rad“, um Radmobilität zu unterstützen. Auch das Landvolk im Braunschweiger Land ist zum dritten Mal dabei. „Wir werden Aktionen rund um die Landwirtschaft in Elm-Asse anbieten. Eine besondere Würdigung wird sicherlich der Apfelsaft erhalten, der auch von regionalen Streuobstwiesen kommt“, sagt der Geschäftsführer des Landvolks, Volker Meier.

ADFC Wolfenbüttel bietet zwei geführte Radtouren an

Die Grundschule in Remlingen wird ebenfalls ein Haltepunkt sein, so Lehrer Lars Eberst. Schule und Förderverein werden sich präsentieren und Kaffee, Kuchen und Gegrilltes anbieten. Und: Am Tag der Landpartie wird auch Till Eulenspiegel (dargestellt von Dag Wachsmann) unterwegs sein und mehrere Aktionen anbieten. Der ADFC Wolfenbüttel bietet außerdem wieder zwei geführte Radtouren an, die derzeit in Planung sind.

Zum Organisationsteam der Landpartie gehören: Landkreis Wolfenbüttel, teilnehmende Gemeinden, Tourismusverband Nördliches Harzvorland, ADFC Wolfenbüttel, Regionalverband Großraum Braunschweig, Niedersächsisches Landvolk Braunschweiger Land und Freiwilligenagentur Elm-Asse. Informationen: www.lkwf.de/braunschweigerlandpartie

red