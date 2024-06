Wolfenbüttel. Die Feuerwehr konnte durch ihr schnelles Eingreifen Schlimmeres verhindern. Eine Frau und ihre zwei Kinder inhalierten zu viel Rauch.

Der Hauseigentümer eines Fachwerkhauses „Im Kalten Tale“ bemerkte bei offenem Fenster einen Brandgeruch. Bei der näheren Erkundung sah er auf dem Dachbereich seines Nachbarhauses starken Rauch aufsteigen. Er alarmierte sofort die Feuerwehr und verließ zusammen mit seiner Frau seine Wohnung. Zuvor gelang es ihm noch, seinen verängstigten Hund einzufangen und ebenfalls in Sicherheit zu bringen.

Die in der benachbarten Dachwohnung immer stärker werdenden Flammen griffen in kürzester Zeit auf das Dach seines Hauses über.

Brand in Wolfenbüttel: Frau und zwei Kinder inhalierten zu viel Rauch

Die zuerst eintreffenden Polizei sperrte unverzüglich die Straße, um dem Löschzug der Feuerwehr Wolfenbüttel ausreichend Platz für die Aufstellung der Drehleiter zu ermöglichen. Zeugen bestätigten, dass sich keine Personen mehr in den Gebäuden befanden. Jedoch meldeten sich im Laufe des Einsatzes eine Frau mit zwei Kindern, die offensichtlich beim Verlassen ihrer Wohnung zu viel Brandrauch inhaliert haben. Vor Ort erfolgte die Betreuung, ein Transport in ein Krankenhaus war nicht erforderlich. Die Feuerwehr bekämpfte die Flammen sowohl über die Drehleiter als auch über das Treppenhaus. Innerhalb von 20 Minuten nach der Alarmierung konnte der Brand unter Kontrolle gebracht werden. Die Nachlöscharbeiten dauerten noch geraume Zeit an.

Die Einsatzkräfte konnten durch ihr schnelles Eingreifen Schlimmeres verhindern. © FMN | Jörg Koglin

Neben dem Löschzug der Ortswehr Wolfenbüttel waren zwei Rettungswagen, Notärzte und das Deutsche Rote Kreuz Wolfenbüttel vor Ort. Sowohl Anwohner als auch Stadtbrandmeister Glaeske erwähnten, dass die Ortswehr Wolfenbüttel sehr schnell und mit zahlreichen Einsatzkräften erschien.

Nur die schnelle Brandentdeckung und das sehr schnelle Erscheinen der Wehr verhinderten einen noch größeren materiellen Schaden. Wie Glaeske mitteilte, dürften mindestens zwei Wohnungen unbewohnbar sein. Die betroffenen Bewohner werden sich eigenständig um eine Notunterkunft bemühen.

Wie hoch der Schaden an den beiden Häusern ist und wodurch der Brand ausgelöst wurde, steht noch nicht fest.

