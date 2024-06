Wolfenbüttel. Die Wolfenbütteler SPD verliert einen Sitz im Verwaltungsausschuss, den ab sofort die Gruppe BUW/FDP erhält.

Bürgermeister Ivica Lukanic (parteilos) hat Tom Bartholomäus während der jüngsten Ratssitzung als neues Ratsmitglied verpflichtet. Bartholomäus gehört der SPD-Fraktion an und ersetzt im Rat den vor einigen Wochen gestorbenen Ratsherrn Eckbert Duranowitsch, an dessen Wirken der Ratsvorsitzende Jan Schröder (SPD) zu Beginn der Sitzung erinnerte.

Dies war jedoch nicht die einzige Personalie in der Ratssitzung. Wie berichtet wurde Kai Kratschmer zum neuen Stadtrat für Finanzen und Interne Dienste gewählt. Außerdem gab es im Verwaltungsausschuss, der nichtöffentlich tagt, durch den Übertritt von Ulrike Krause (früher Grüne) zur Gruppe BUW/FDP eine Veränderung. Die Gruppe BUW/FDP bekam einen Sitz dazu, sodass sie nun mit Rudolf Ordon (FDP) und Alexandra-Maria Tomerius im Verwaltungsausschuss vertreten ist. Einen Sitz abgeben musste die SPD, für die Jan Schröder nun nicht mehr im zweithöchsten Gremium der Stadt vertreten ist. Außerdem nahm der Rat zur Kenntnis, dass die Grünen mit Lutz Kiehne von „Die Partei“ eine Gruppe im Rat bilden.

Auch in den Fachausschüssen gab es einige Veränderungen, wovon an dieser Stelle nur erwähnt werden soll, dass Ghalia El Boustami von den Grünen ab sofort für Ulrike Krause den Ausschuss für Kultur, Tourismus und Städtepartnerschaften leitet.

Service für die Sammlung des Wolfenbütteler Schlossmuseums

El Boustami musste in dieser Funktion auch gleich als Berichterstatterin im Rat auftreten. Zunächst ging es um den Erwerb des Holländischen Services der Porzellanmanufaktur Fürstenberg für 600.000 Euro für die Sammlung des Schlossmuseums Wolfenbüttel. Da der Anteil der Stadt aufgrund der Ankaufsförderungen durch nationale und regionale Stiftungen maximal 102.500 Euro betragen wird, stimmte der Rat einstimmig für den Kauf dieses 185-teiligen Services, auf dem holländische Küstenansichten zu sehen sind.

Mit dem jetzt beschlossenen Ankauf wird ein einmaliges Kunstwerk aus dem Braunschweiger Land, das in Fürstenberg gefertigt und in Braunschweig bemalt wurde, zurück ins Braunschweiger Land kommen. Diese einmalige Kostbarkeit, ein Kulturgut von nationaler Bedeutung, so El Boustamie, wird im Museum Schloss Wolfenbüttel besonders präsentiert werden, wozu auch eine Agentur eingeschaltet wird. Die Stadt erhofft sich dadurch auch zahlreiche zusätzliche Besucher, was dem Tourismus gut täte. Das Tourismuskonzept verabschiedete der Rat ebenfalls.

Neue Richtlinien für die Ehrung von Wolfenbütteler Bürgern

Einstimmig verabschiedet wurden auch neue Richtlinien für die Ehrung von Bürgern für besondere Verdienste um die Stadt. Diese Richtlinien dürften demnächst wahrscheinlich zum ersten Mal bei der Ehrung von Hiltrud Bayer aus Fümmelse zum Tragen kommen. Bayer (SPD) war jahrzehntelang Ortsbürgermeisterin von Fümmelse und Ratsvorsitzende. Sie wurde von der CDU als Ehrenbürgerin vorgeschlagen.

Neue Richtlinien gibt es auch für Zuschüsse zu Jubiläumsveranstaltungen der Freiwilligen Feuerwehr Wolfenbüttel. Damit soll auch das Ehrenamt gewürdigt werden. Zuwendungen gibt es allerdings nur zu Jahresjubiläen, die durch 25 teilbar sind, so wie am vergangenen Wochenende beispielsweise in Halchter, wo die Ortswehr ihr 150-jähriges Bestehen feierte und für jedes bestehende Feuerwehrjahr 10 Euro, sprich insgesamt 1500 Euro, zur Feier dazu erhält.

Ihr Newsletter für Wolfenbüttel & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Diese neue Richtlinie tritt rückwirkend zum 1. Januar 2021 in Kraft, damit auch andere Ortswehren noch davon profitieren können. Nicht unerwähnt bleiben soll an dieser Stelle, dass der Rat einstimmig der Ernennung von Pascal Hoppe zum Ortsbrandmeister und von Janina Plagge zu seiner Stellvertreterin in der Ortswehr Halchter zugestimmt hat.

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Wolfenbüttel lesen:

Täglich wissen, was in Wolfenbüttel passiert: