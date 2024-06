Region. Die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Wolfenbüttel teilt mit, was es mit dem Reparaturzug auf sich hat.

Seit Dienstag finden auf ausgewählten Strecken im gesamten Zuständigkeitsbereich des Geschäftsbereichs Wolfenbüttel der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr sogenannte partielle Oberflächenbehandlungen mit dem Reparaturzug statt, teilt die Landesbehörde mit. Hierbei werden einzelne Bereiche der Straße so behandelt, dass Risse und Löcher wieder verschlossen werden und die Fahrbahn so vor eindringendem Wasser geschützt ist, heißt es weiter.

Ihr Newsletter für Wolfenbüttel & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auf den betroffenen Strecken kommt es zu Einschränkungen im Verkehrsablauf durch temporäre Sperrungen. Die Landesbehörde bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis und besondere Aufmerksamkeit in den Baustellenbereichen, heißt es in der Mitteilung. Auf Nachfrage teilt die Landesbehörde mit, dass der Reparaturzug etwa einen Monat unterwegs sein wird. Die Arbeiten würden sich über das gesamte Zuständigkeitsgebiet auf Bundes- und Landesstraßen erstrecken. Es wird im Zuständigkeitsbereich der Straßenmeisterei Ilsede begonnen, im Anschluss kommt der Bereich der Straßenmeisterei Schöppenstedt an die Reihe und zuletzt der Bereich der Straßenmeisterei Vorsfelde. red/kat

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Wolfenbüttel lesen:

Täglich wissen, was in Wolfenbüttel passiert: