Wolfenbüttel. Wolfenbüttel feiert die Vielfalt beim „Tag der Begegnung“ mit buntem Bühnenprogramm und Mitmachaktionen.

Stände sind aufgebaut, eine große Bühne. Der „Tag der Begegnung“ hat Tradition in Wolfenbüttel. Jedes Jahr laden die Mitglieder des Arbeitskreises „Migration“ dazu ein, sich bei einem abwechslungsreichen Bühnenprogramm und vielen Mitmachangeboten über die vielfältigen Begegnungsangebote in Wolfenbüttel zu informieren, berichtet die Stadt Wolfenbüttel in einer Mitteilung.

„Unsere Gesellschaft besteht aus einer bunten Palette von Menschen und unterschiedlichen Erfahrungen, Traditionen und Perspektiven – und diese Vielfalt bereichert uns“, wird Bürgermeister Ivica Lukanic in der Mitteilung unter anderem zitiert.

„Es ist ganz wunderbar zu sehen, wie sich verschiedene Akteurinnen und Akteure, Organisationen aus Stadt und Landkreis erneut zusammenfinden, um das Miteinander und den kulturellen Austausch gemeinsam zu feiern. Der Tag der Begegnung ist mehr als nur ein Fest. Er bietet als nun schon sozusagen traditionelle Veranstaltung die Möglichkeit, über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen und dabei das gleichberechtigte oder inklusive Miteinander zu erleben, für das wir uns alle einsetzen“, sagte unter anderem Landrätin Christiana Steinbrügge.

Tag der Begegnung: Diese Möglichkeiten hatten die Wolfenbütteler

Auf dem Stadtmarkt gab es zahlreiche Angebote: Neben der Stadt Wolfenbüttel, der Diakonie, der Caritas und der Arbeiterwohlfahrt waren beispielsweise auch die Ortsgruppe von Amnesty International und das Willkommenscafé im Roncallihaus mit dabei, um einige an dieser Stelle zu nennen.

An den Ständen der beteiligten Partner gab es neben Informationen auch wieder viele Mitmachaktionen, berichtet die Stadt in der Mitteilung. So gab es ein Speeddating-Angebot am Stand des DRK, bei Amnesty konnten Besucherinnen und Besucher Taschen bemalen – und im Pavillon der Stadt Wolfenbüttel Schlüsselanhänger und Armbänder basteln. Bei der Lebenshilfe wurden verschiedene Aktionen zum Thema „Herz“ angeboten, teilt die Stadt weiter mit.

Die türkisch-islamische Gemeinde informierte zum Thema „Gastarbeiter“. Gefördert wurde das Bühnenprogramm samt Bühne laut Stadt durch die Partnerschaft für Demokratie im Landkreis Wolfenbüttel im Bundesprogramm „Demokratie leben!“ red/kat

