Wolfenbüttel. Ein Überholmanöver des Autofahrers endete in einer Verletzung des Radfahrers. Dieser wurde anschließend im Krankenhaus versorgt.

Ein Autofahrer hat am Mittwoch gegen 14.15 Uhr im Kreis Wolfenbüttel einen Fahrradfahrer angefahren. Der Radfahrer war zuvor mit seinem E-Bike auf der Landesstraße 512 in Richtung Heiningen unterwegs. Der Autofahrer überholte ihn und fuhr dabei mit dem rechten Außenspiegel seines Wagens in den Rücken des Radfahrers, so die Polizei. Der Radfahrer fiel und verletzte sich. Der Autofahrer setzte seine Fahrt unvermittelt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Bei dem flüchtigen Pkw handelt es sich vermutlich um einen weißen Ford Transit, teilt die Polizei weiter mit. Die Beamten fanden Teile des vom Unfall beschädigten Außenspiegels und stellten sie sicher. Rettungskräfte brachten den Radfahrer in das Klinikum nach Wolfenbüttel. Die Höhe des Sachschadens kann bislang nicht beziffert werden. Die Polizei Schladen bittet um Zeugenhinweise, die die Beamten unter der Rufnummer 05335 929660 entgegen nehmen.

red