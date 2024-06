Wolfenbüttel. Das Jugendparlament Wolfenbüttel hat zum Projekt „Verfassungsschmied“ eingeladen. Das haben die Schüler aus dem Rollenspiel gelernt.

Im Plenarsaal entfacht eine hitzige Debatte darüber, ob es Religionsfreiheit geben soll, oder ob eine Staatsreligion eingeführt wird. Demokratie spielen? Nein. Vielmehr erfahren, damit umgehen lernen. Schüler und Schülerinnen haben sich im Rathaussaal versammelt, um Demokratie für sich zu erproben. Im Jahr 75 unseres Grundgesetzes.

In einem Rollenspiel soll für den fiktiven Staat Ardanien ein Grundgesetz erarbeitet, diskutiert und beschlossen werden. Nach dem Sturz eines Diktators soll ein demokratisches Staatsgebilde entstehen, in dem ethnische Minderheiten mit ihrem Glauben, ihrer Sprache integriert sind. Den Parteien muss es gelingen, sich trotz unterschiedlicher Ausrichtungen auf eine Verfassung zu einigen.

Wolfenbütteler Schüler schlüpfen in verschiedene Rollen

Die Idee für dieses Projekt „Verfassungsschmied“ entstand im Jugendparlament. Dessen Geschäftsführer Tim Korbes sagt nach den ersten Stunden: „Es gibt sehr viel Diskussionen und große Bereitschaft die Rolle, die man einnimmt auch auszufüllen.“

Die 23 Schülerinnen und Schüler haben zu Beginn eine von drei Parteien gelost, der sie angehören werden und deren Parteiprogramm studiert. Jetzt geht es darum, sich einzubringen, sich durchzusetzen, sich abzusprechen, sich zurückzunehmen, Kompromisse schließen zu können. Die Verfassung soll erarbeitet werden. Da gibt es zum Entwurf inhaltlichen Disput. Die Leitung der parlamentarischen Diskussion haben zwei Mitglieder des Jugendparlamentes.

Anträge werden gestellt und Änderungsanträge. Die Debatte ist von inhaltlichem Ringen geprägt, aber vorwiegend sachlich. Ein Abgeordneter, der im Rahmen seines Änderungsantrages gleich mal über die Rechte der Minderheiten und die Amtssprache debattieren will, wird auf die Geschäftsordnung verwiesen.

Diese Erfahrungen haben die Schüler gemacht

Damals, 1948 und 1949, hatten Väter und Mütter unseres Grundgesetzes immerhin acht Monate lang Zeit, um unser Grundgesetz zu verfassen. Den Schülern im Wolfenbütteler Rathaussaal steht dafür ein Tag zur Verfügung. Und doch ist diese Veranstaltung für sie deutlich mehr als nur Demokratie spielen.

Die Abgeordneten der Volksversammlung von Ardanien lernen in ihrem Rollenspiel viel über politischen Alltag in der Demokratie. Ich frage einige der Schülerinnen und Schüler nach ihren Erfahrungen. Stefanie sagt, sie habe sich bislang weniger für Politik interessiert, es sei aber spannend für sie, diese Erfahrungen zu machen. Sie wirbt dafür, dass solche Demokratieveranstaltungen auch in den Schulen umgesetzt würden. Julian ist es wichtig, „aus Kontroversen eine gute Mitte zu finden“.

Ihr Newsletter für Wolfenbüttel & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Für Lilia ist es interessant, aus Fakten der Geschichte, der Wirtschaft und der Gesellschaft heraus argumentieren zu müssen. Joshua nimmt für sich das Gemeinschaftsgefühl mit „in einer Fraktion mit anderen Leuten arbeiten zu können und sich parteipolitisch einzubringen“. Kompromisse zu schließen, Argumente zu vertreten, die eigentlich nicht die eigenen sind, sich im parteiübergreifenden Disput zu üben und gleichzeitig die Interessen der eigenen Partei einzubringen, alles Erfahrungen aus diesem Rollenspiel. Vincent Treder vom Jugendparlament meint: „Es kommt gar nicht darauf an, dass die Verfassung heute verabschiedet wird, wichtig ist einfach, sich in Demokratie einzuüben.“

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Wolfenbüttel lesen:

Täglich wissen, was in Wolfenbüttel passiert: