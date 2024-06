Wolfenbüttel. Vom „Tag der Begegnung“ über den Welt- und Umweltmarkt bis hin zum „Erdbeertag“: Das ist am Wochenende los in Wolfenbüttel.

Die Wettervorhersage für Wolfenbüttel sieht wechselhaft aus für das kommende Wochenende. Wir haben uns auf der Webseite der Stadt umgesehen und diverse Veranstaltungstipps In- und Outdoor zusammengetragen.

Bereits ab heute, 12. Juni, und noch bis einschließlich Samstag, 15. Juni, präsentiert der Verein „Chancen Geben“ im „Wow – Wissensort Wolfenbüttel“ in der Löwenstraße 1 eine Ausstellung und Videos zum Thema „Welche Auswirkung hat der Krieg in der Ukraine auf die Umwelt und die Menschen, die dort leben“. Unter anderem werde dort aufgezeigt, welche enorme Umweltauswirkungen die Nuklearkatastrophe von Tschernobyl verursacht hat. Zu beachten sei, dass die Ausstellung zum Teil nicht für Kinder geeignet ist. Geöffnet ist sie täglich von 10 bis 18 Uhr; der Eintritt ist frei.

Freitag: „Tag der Begegung“ auf Wolfenbüttels Stadtmarkt

Am Freitag, 14. Juni, lädt der Arbeitskreis Migration Wolfenbüttel von 13 bis 17 Uhr zum „Tag der Begegnung“ auf dem Stadtmarkt ein. Dieser hat Tradition in der Lessingstadt: Jedes Jahr im Sommer bieten die Mitglieder des Arbeitskreises Migration hier ein buntes Bühnenprogramm und Mitmachangebote für Groß und Klein. Das Bühnenprogramm soll um 13.20 Uhr mit dem Musiker Doubassin Sanogo starten; für 13.45 Uhr ist die offizielle Eröffnung der Veranstaltung durch Bürgermeister Ivica Lukanic angekündigt.

Am Abend des 14. Juni heißt es dann Anstoß: Das Eröffnungsspiel der Fußball-Europameisterschaft steht an. Um 21 Uhr tritt die Deutsche Nationalmannschaft gegen Schottland an. Public Viewing via Leinwand gibt es in Wolfenbüttel etwa im Beach Club am Landeshuter Platz.

Samstag: 32. Welt- und Umweltmarkt in Wolfenbüttel

Auf dem Wolfenbütteler Schlossplatz findet am Samstag, 15. Juni, der 32. Welt- und Umweltmarkt (WUM) der „Aktion Atommüllfreie Asse“ (AAA) statt. Von 10 bis 14 Uhr können sich Besucher an Informationsständen von Umwelt- und Verkehrsverbänden, Asse- und Strahlenschutz-Initiativen, Stadt- und Landkreisverwaltung, Energieversorgern, Anbietern regionaler Produkte und Dienstleistungen sowie bei Mitmachaktionen rund um das Thema Umwelt- und Klimaschutz informieren. Mit kulinarischen und musikalischen Beiträgen wollen zudem ukrainische und belarussische Mitbürger und Geflüchtete ein Stück Kultur aus ihrer Heimat nach Wolfenbüttel tragen. Parallel ist ein Flohmarkt angekündigt. Die Ausstellung „Welche Auswirkung hat der Krieg in der Ukraine auf die Umwelt und die Menschen, die dort leben“ im „Wow“ am Löwentor fügt sich hier thematisch ein.

Die „Initiative Offene Gesellschaft“ veranstaltet am 15. Juni einen bundesweiten Aktionstag, den „Tag der offenen Gesellschaft“. Die AG Nachhaltigkeit der Herzog August Bibliothek (HAB) nimmt in diesem Jahr zum ersten Mal daran teil. Von 9 bis 13 Uhr heißt es: Tische und Stühle raus auf die Wiese der HAB. Die Idee: Nur durch Gespräche werden neue Perspektiven kennengelernt, Vorurteile entkräftet und gemeinsam eine wehrhafte Demokratie aufgebaut. Der Eintritt ist frei.

Zur Eröffnung der 54. Harzburger Musiktage gibt die „NDR Radiophilharmonie“ unter der Leitung von Jan Willem de Vriend am Abend des 15. Juni ein Konzert in Wolfenbüttels Lessingtheater. Solist des Abends ist der israelische Mandolinist Avi Avital. Los geht es um 19.30 Uhr; Tickets gibt es in diversen Preiskategorien im Kartenvorverkauf bei der Theaterkasse am Stadtmarkt.

Sonntag: Gärtnermuseum und Kunstverein Wolfenbüttel laden ein

Am Sonntag, 16. Juni, ist „Erdbeertag“ im Gärtnermuseum Wolfenbüttel. Von 11 bis 16 Uhr dreht sich im Neuen Weg 33 alles rund um die roten und süßen Köstlichkeiten. Regionale Erdbeeren – auch in Kuchen und Bowle verarbeitet – werden gegen eine Spende abgegeben. Das Museum ist geöffnet und die Besucher können an Führungen teilnehmen.

Weiterhin geht am 16. Juni die Ausstellung „Eindruck, Ausdruck, Experimente II“ beim Kunstverein Wolfenbüttel in der Reichsstraße 1 an den Start. Bis einschließlich 30. Juni zeigt sie täglich von 11.30 bis 13 Uhr Werke von Schülerinnen und Schülern verschiedener Klassenstufen aus Stadt und Landkreis Wolfenbüttel: Malerei und Zeichnungen, Collagen, Fotomontagen, Fotografien und Grafiken treffen auf skulpturale und plastische Arbeiten, architektonische Modelle und Designs.

