Wolfenbüttel. Das beliebte Musik-Spektakel geht in die nächste Runde. Das ist am Juni-Wochenende im Seeligerpark geplant.

Die Vorbereitungen laufen. Das ehrenamtlich organisierte Summertime-Festival findet am kommenden Wochenende – also am 7. und 8. Juni – im Seeligerpark in Wolfenbüttel statt, heißt es in einer Mitteilung der Veranstalter. Neben jeder Menge Musik wird es Workshops und Kunst geben. Bands wie Querbeat, Luna, Haller oder Flash Forward sind unter anderem dabei, teilen die Macher des Summertime-Festivals mit.

Neben den musikalischen Höhepunkten bietet das Festival ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit Dragqueens, Zauberer und anderen Künstlerinnen und Künstlern, die für Unterhaltung und Überraschungen sorgen, heißt es weiter.

2023: So lief das Summertime-Festival in Wolfenbüttel

Im vergangenen Jahr berichteten wir, dass rund 3000 Besucherinnen und Besucher das Festival begleiteten. Mehr als 30 kleinere und größere aufstrebende Musiker und Bands aus dem Bereich Deutschpop und -rock waren dabei. Dazu ein Rahmenprogramm mit Comedy, Bingo, Yoga, Hoop Dance und Stände von Initiativen wie Viva con Agua, dem Waldgarten am Exer und der Heilerziehungspflege-Schule Neuerkerode: eine kuschelige Mischung, die dem Festival einen besonderen Status verleiht im Orchester des Sommers, hieß es vor einem Jahr in unserem Artikel.

Doch, was das Wolfenbütteler Festival unter anderem besonders macht: Mehr als 40 Schülerinnen und Schüler, Auszubildende und Studenten unter Regie der Stadtjugendpflege organisierten das Festival am 9. und 10. Juni im vergangenen Jahr. Ehrenamtlich. Zum 13. Mal.

Summertime-Festival: Das erzählen die Ehrenamtlichen aus Wolfenbüttel

In diesem Jahr folgt also die 14. Auflage. Auf der Homepage heißt es dazu: „Für viele von uns ist das Festival seit Jahren ein Herzensprojekt, deshalb hoffen wir, dass es euch genauso viel Spaß macht wie uns.“ Darüber hinaus berichten die Ehrenamtlichen: „Der komplette Auf- und Abbau, die liebevolle Deko und die gesamte Organisation im Hintergrund und Vorfeld werden komplett von ehrenamtlich engagierten jungen Menschen gewuppt. Diese Leidenschaft entdeckt man in jedem Detail.“

Ein kleiner Rückblick: Seit 2011 findet das Festival in Wolfenbüttel statt – und seitdem wird es immer größer, teilte Marie Orban vom Planungsteam vor einem Jahr mit. Mehr Stände, mehr Deko, mehr Rahmenprogramm waren damit gemeint. Aber auch das Team der Ehrenamtlichen wachse, hieß es weiter.

Zum Festival selbst: Der Einlass beginnt am Freitag um 15.15 Uhr und am Samstag um 13.30 Uhr. Es wird unter anderem eine Tages- und Abendkasse geben. Weitere Infos auf summertimefestival.de.

