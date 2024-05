Wolfenbüttel. Aufgrund mehrere Defekte verzögert sich der Saisonstart in Remlingen. Probleme auch in Schöppenstedt. Was das für Badegäste bedeutet.

Badegäste in der Samtgemeinde Elm-Asse müssen sich wohl noch gedulden, bis die Freibadsaison losgeht. Gleich zwei Freibäder können aufgrund mehrerer Defekte nicht, oder nur teilweise in Betrieb genommen werden.

Samtgemeindebürgermeister Dirk Neumann erzählt, woran es liegt: „Wir sind in puncto Freibäder momentan wirklich vom Pech verfolgt. Dazu muss man allerdings sagen, dass wir in Remlingen von einem sanierungsbedürftigen Freibad mit veralteter Technik sprechen und somit leider auch jederzeit die Gefahr besteht, dass Defekte eintreten. Darum auch die Pläne, trotz angespannter Haushaltslage, das Freibad zu sanieren.“

Freibad Remlingen in einem stark sanierungsbedürftigen Zustand

Vor allem die Umstände im Freibad Remlingen bereiten also Probleme. Zurzeit sei die sogenannte Schwallwasserpumpe defekt. Diese sorgt dafür, dass das Wasser zur Reinigung in die Filtertechnik gepumpt wird. „Inwieweit überhaupt noch eine Reparatur der Pumpe möglich ist oder vielleicht sogar eine Ersatzbeschaffung notwendig wird, kann leider zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschließend gesagt werden“, heißt es in der Mitteilung weiter. Auch über die anstehenden Kosten könne zum jetzigen Zeitpunkt keine Aussage getroffen werden.

Auf der Internetseite des Freibades heißt es: „Wegen eines technischen Defektes kann die geplante Eröffnung der Badesaison 2024 noch nicht stattfinden. Zurzeit kann noch kein neuer Termin genannt werden.“ Ob die Badesaison in Remlingen dieses Jahr komplett ins Wasser fällt, bleibt also abzuwarten.

Defektes Kinderplanschbecken im Freibad Schöppenstedt sorgt für eingeschränkten Badebetrieb

In Schöppenstedt sieht die Lage etwas anders aus. Das Freibad kann in Betrieb genommen werden, nur auf das Kinderplanschbecken müssen die Besucher noch verzichten. „Im Freibad Schöppenstedt ist erneut eine Komponente des Kinderplanschbeckens ausgefallen. Diese ist, wie das gesamte Becken, erst drei Jahre alt ist“, heißt es in der Stellungnahme der Samtgemeinde. Die Umwälzpumpe des Beckens sei irreparabel defekt, sodass eine Neuanschaffung notwendig sei. „Aufgrund der Lieferzeiten gehen wir momentan davon aus, dass das Kinderplanschbecken leider erst Anfang Juni in Betrieb genommen werden kann“, so die Samtgemeinde. Die Kosten der Reparaturen werden sich auf rund 3500 Euro belaufen.

