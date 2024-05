Wolfenbüttel. Wolfenbüttels Fußgängerzone erhält ein neues Gesicht. Seit dem vergangenen Sommer wird gebaut. So ist der Stand, so geht es jetzt weiter.

Nach Pfingsten wird sich das Erscheinungsbild der Großbaustelle in Wolfenbüttels Fußgängerzone weiter verändern. Wie es nun in der nächsten Woche mit den Sanierungsarbeiten weiter geht, erklärt die Stadt in einer Pressemitteilung.

In Wolfenbüttels Fußgängerzone werden derzeit Gas- und Wasserleitungen verlegt

Im Bauabschnitt zwischen dem Bankhaus Seeliger und dem Alten Tore/der Bärgengasse, arbeite die Firma weiter am Gas- und Wassernetz. „Aktuell werden Gas- und Wasserleitungen auf der Südseite verlegt“, heißt es in der Mitteilung der Stadt.

Im Bauabschnitt zwischen Am Alte Tore und Okerstraße seien die Baugruben fertiggestellt. Aktuell würden Kabel eingezogen. „Zunächst werden Stromkabel für die Stadtwerke und Straßenbeleuchtungskabel verlegt. Danach folgt die Telekommunikation. Im Anschluss werden die Gräben Stück für Stück verfüllt und der Straßenausbau wird vorbereitet“, heißt es in der Pressemitteilung der Verwaltung. Die Gräben in der Okerstraße und Am Alten Tore würden direkt nach der Kabelverlegung wieder komplett verschlossen.

Auch neue Stromkabel werden in Wolfenbüttels Innenstadt verlegt

Im Bauabschnitt von der Okerstraße in Richtung Breite Herzogstraße stelle die Firma auf der Nordseite nun die letzten Kanalhausanschlüsse her. Danach werde mit den Arbeiten am Gas- und Wassernetz begonnen.

Seit dem vergangenen Sommer wird Wolfenbüttels Fußgängerzone saniert. Die Innenstadt wird ihr Gesicht verändern, mit allem Drum und Dran: neues Pflaster, Sitzmöglichkeiten, neue Leitungen werden in diesem Zuge ebenfalls mitgemacht.

