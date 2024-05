Wolfenbüttel. Die teilnehmenden Orte erhalten ein Startgeld in Höhe von 500 Euro. Wer bei dem Wettbewerb mitmachen kann und was zu beachten ist.

Dieses Jahr findet der Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ auf Kreisebene statt. Anmeldungen werden nach Angaben der Landkreisverwaltung noch bis 10. Juni entgegengenommen. Auf einer Informationsveranstaltung habe der Landkreis bereits im April für die Teilnahme geworben.

„Mitmachen am Dorfwettbewerb bedeutet, sich mit dem eignen Dorf und dessen weiterer Entwicklung auseinanderzusetzen. Durch den Wettbewerb erhalten Bürgerinnen und Bürger wichtige Impulse, die Zukunft ihres Ortes und Gemeinwesens selbst in die Hand zu nehmen“, wird Kreisbaurat Sven Volkers in der Mitteilung zitiert. Ein gutes Beispiel des Dorfwettbewerbs 2018 sei Winnigstedt in der Samtgemeinde Elm-Asse, das im Landeswettbewerb unter anderem eine Anerkennung für das bürgerschaftliche Element zum Erhalt von Grundschule und Kirche erhalten habe.

So macht man mit beim Dorfwettbewerb auf Kreisebene

Mitmachen können demnach Dörfer sowie Gemeinschaften von benachbarten Dörfern mit bis zu 3000 Einwohnern. Die Initiative für die Teilnahme könne von Vereinen, Initiativen und Gemeindevertretungen ausgehen. Bei der Anmeldung würden folgende Informationen benötigt: Name des Orts, Name und Kontaktdaten der Ansprechpersonen sowie Ausführungen auf maximal einer DIN-A4-Seite zu Leitfragen: Was treibt Ihr Dorf an, und was zeichnet Sie aus? Auf welche Maßnahmen oder Initiativen der vergangenen Jahre sind Sie besonders stolz? Warum hat Ihr Dorf Zukunft?

Bereits mit der Teilnahme am Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ erhalte das jeweilige Dorf ein Startgeld in Höhe von 500 Euro für die eigene Dorfentwicklung oder für die Vorbereitung des Wettbewerbs. Die Bereisung der teilnehmenden Dörfer durch die Bewertungskommission finde am 2. und 3. September statt.

Anmeldungen und Infos zum Wettbewerb im Landkreis Wolfenbüttel

Anmeldungen können bis 10. Juni an den Landkreis Wolfenbüttel an s.volkers@lk-wf.de (Herr Volkers) gesendet werden. Weitere Informationen: www.lkwf.de/dorfwettbewerb

Zum Dorfwettbewerb gibt es Weiterbildungsangebote wie etwa einen Fördermittelmarkt im Eulenspiegelmuseum Schöppenstedt (12. Juni, ab 17 Uhr) oder eine Infoveranstaltung zum Dorffunk, eine App für die Kommunikation im Dorf. Die Infoveranstaltung zum Dorffunk findet ab 18 Uhr in Achim in „Bertas Scheune“ (Alte Dorfstraße 6) statt. Eine Anmeldung wird erbeten unter gliss@wirtschaftsfoerderung-lkwf.de.

Die Präsentation, weitere Informationen und Kontaktadressen für die Anmeldungen sind auf den Internetseiten des Landkreises unter www.lkwf.de/dorfwettbewerb zu finden.

red

