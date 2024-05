Wolfenbüttel. Die Hochschule öffnet ihre Türen mit Familienprogramm, Experimenten, Science-Slam, Live-Musik und DJ-Sets. Das Programm im Überblick.

Mit einem bunten Programm zum Experimentieren, Forschen und Mitmachen öffnet die Ostfalia-Hochschule für angewandte Wissenschaften am Freitag, 31. Mai, ihre Türen am Campus in der Salzdahlumer Straße 46/48 in Wolfenbüttel. „Das erste Mal Campus-Feeling erleben, zwischen Vorlesung und Wochenende schon einmal Sonne auftanken oder die eigene Hochschule einfach ein bisschen besser kennenlernen – dafür wird der Campustag gefeiert“, heißt es in einer Pressemitteilung der Ostfalia.

Ab 15 Uhr präsentieren sich die Fakultäten aller vier Standorte, zeigen spannende Forschungsthemen und machen Wissenschaft für Groß und Klein erlebbar. Unter anderem wird es eine Vorführung mit Drohnen geben, es kann ein Auto-Parcours mit selbstfahrenden Autos ausprobiert oder ein eigenes Jo-Jo im 3D-Drucker hergestellt werden. Die zentralen Hochschuleinrichtungen laden dazu ein, über den Campus zu schlendern und die Ostfalia besser kennenzulernen, zum Beispiel bei einer Campus-Rallye.

Campustag an der Ostfalia Wolfenbüttel: offene Labore, Foodtrucks, Live-Musik

Sowohl drinnen als auch draußen gibt es laut der Ostfalia am Campustag einiges zu entdecken: Offene Labore geben Einblicke in aktuelle Forschungsthemen, an Infoständen kann man sich über das Studienangebot informieren, Foodtrucks und Getränkestände laden zum Entspannen auf dem Campus ein. Ab dem späten Nachmittag sorgt Live-Musik für Unterhaltung in sommerlicher Atmosphäre. Neben dem Duo „Still Wake“ treten der Cover-Musiker und ehemalige Ostfalia-Student Robin Kap und die Braunschweiger Sängerin Anika Loffhagen auf. Ab 20 Uhr kann dann bei „Ostfalia@Turntables“ zu DJ-Sets von Ostfalia-Mitarbeitenden getanzt werden.

Eingeladen sind alle Studieninteressierten und Familien aus der Ostfalia-Region, Studierende und Mitarbeitende sowie alle, die schon immer mal Ostfalia-Luft schnuppern wollten. Das vollständige Programm gibt es unter: www.ostfalia.de/campustag

red