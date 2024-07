Landkreis Wolfenbüttel. Planen Sie Ihre Traumhochzeit? Hier erhalten Sie eine Übersicht über beliebte Hochzeitslocations im Landkreis Wolfenbüttel.

Beliebte Locations und Standesämter im Landkreis Wolfenbüttel

Wie viele Paare heiraten im Schnitt pro Jahr in den Standesämtern?

Gibt es bezüglich des Hochzeit-Zeitraums Einschränkungen?

Nach dem Heiratsantrag dauert es bei manchen Paaren nur wenige Wochen, bei anderen Jahre, bis die Planung startet – und dabei steht neben dem Termin immer auch die Frage im Raum: Wo wollen wir uns trauen lassen? Im Landkreis Wolfenbüttel gibt es aufgrund der Größe und der einzelnen Kommunen zahlreiche Standesämter und weitere Locations, in denen Paare heiraten könnten. Ein Überblick.

Trauung in der Samtgemeinde Oderwald

In der Samtgemeinde Oderwald können Paare im Trauzimmer des Rathauses in Börßum und im Sitzungssaal heiraten. Im Gewölbekeller des Rittergutes in Dorstadt ist eine Trauung ebenso möglich wie auf dem Mittelalterhof in Cramme.

Welche Locations sind besonders beliebt und gefragt? Der überwiegende Teil der Trauungen findet im Rathaus in Börßum statt, teilt die Samtgemeinde auf Anfrage mit.

Standesbeamtin Sonja Lohmann traut Paare im ehemaligen Bahnhofsgebäude in Börßum. © FMN | Katharina Keller

Gibt es Einschränkungen, was die Hochzeitszeiten angeht? Das Standesamt Oderwald führt einmal im Monat auch an einem Samstag Trauungen durch. Die Termine hierfür sind nicht festgelegt, sondern werden individuell an die ersten Anfragenden vergeben. Einschränkungen bei den Hochzeitszeiten gibt es nicht. Auch außerhalb der Öffnungszeiten können Trauungen nach Absprache stattfinden. Hier ist das Standesamt recht flexibel.

Wie viele Paare heiraten in der Samtgemeinde im Jahr im Schnitt? Durchschnittlich heiraten derzeit 35 Paare im Standesamt Oderwald. Weitere Infos auf der Seite der Samtgemeinde Oderwald.

Hochzeit in der Samtgemeinde Sickte

Standesamtliche Trauungen sind im Rittersaal des Herrenhauses in Sickte möglich. Dieser ist das Glanzstück des um 1710 von Barockbaumeister Hermann Korb erbauten Herrenhauses Der Rittersaal ist ein großer Festsaal, anderthalb Geschosse hoch, mittels korinthischer Kolossalpilaster anspruchsvoll gegliedert und durch Stuckaturen festlich geschmückt.

In diesem finden Eheschließungen und Begründungen von Lebenspartnerschaften statt, berichtet die Samtgemeinde Sickte auf Anfrage. Es könnten viele Gäste mitgebracht werden, heißt es weiter. Der „Rittersaal“ bietet ausreichend Platz: 43 Sitzplätze, einschließlich des Brautpaares beziehungsweise der Lebenspartner und Trauzeugen). Diese Location erfreut sich großer Beliebtheit, lautet daher auch die Antwort auf die Frage nach einem gefragten Ort.

Ein beliebter Ort zum Heiraten: das Herrenhaus in Sickte. © FMN | Maria Osburg

Gibt es Einschränkungen, was die Hochzeitszeiten angeht? Hier ist die Antwort der Kommune kurz: grundsätzlich nicht.

Wie viele Paare heiraten in der Samtgemeinde im Jahr im Schnitt? Durchschnittlich finden jährlich rund 100 Eheschließungen im Herrenhaus in Sickte statt. Weitere Infos bekommen Interessierte auf der Seite der Samtgemeinde Sickte.

Heiraten in der Samtgemeinde Elm-Asse

Die Samtgemeinde Elm-Asse zählt neben der Schlosskapelle Schöningen und dem Trauzimmer im Rathaus Schöningen auch das Schloss Schliestedt, das Trauzimmer Remlingen und den Weißen Saal auf dem Rittergut Denkte auf.

Welche Locations sind besonders beliebt und gefragt? Das Schloss Schöningen und Schloss Schliestedt sind durch ihr ansprechendes Äußeres besonders beliebt, teilt die Samtgemeinde mit.

Gibt es Einschränkungen, was die Hochzeitszeiten angeht? Im „Weißen Saal“ in Denkte sind nur in der wärmeren Jahreszeit Trauungen möglich, ansonsten kann geheiratet werden, wie es beliebt.

Wie viele Paare heiraten in der Samtgemeinde im Jahr im Schnitt? Im Schnitt haben im Standesamtsbezirk Süd-Elm vor Corona rund 140 Paare im Jahr geheiratet, davon zirka 45 aus der Samtgemeinde Elm-Asse. Mehr erfahren Interessierte im Internet auf der Seite der Samtgemeinde Elm-Asse.

Vermählung in der Gemeinde Schladen-Werla

In der Gemeinde Schladen-Werla kann in der Gemeindeverwaltung in Schladen geheiratet werden: Und zwar im kleinen Sitzungssaal, im großen Sitzungssaal und dem Trauzimmer (Standesamtsbüro), im Rathaus Hornburg im Sitzungssaal und im Westturm der Kaiserpfalz Werla.

Welche Locations sind besonders beliebt und gefragt? Der Sitzungssaal im Rathaus in Hornburg und der Westturm der Kaiserpfalz Werla, berichtet die Gemeinde.

Gibt es Einschränkungen, was die Hochzeitszeiten angeht? Trauungen sind auf dem Westturm der Kaiserpfalz von April bis Oktober möglich, auf Anfrage November bis März je nach Wetterlage.

Wie viele Paare heiraten in der Gemeinde im Jahr im Schnitt? Im Schnitt jährlich zirka 35 Paare. Weitere Informationen gibt es auf der Seite der Gemeinde Schladen-Werla.

Eheschließung in der Gemeinde Cremlingen

In der Gemeinde Cremlingen gibt es das Trauzimmer in der Verwaltung, das Palmenhaus im Gutspark zu Destedt und das Ensemble der Bockwindmühle in Abbenrode, wo geheiratet werden kann.

Welche Locations sind besonders beliebt und gefragt? Besonders beliebt ist das Palmenhaus in Destedt. Hier kommen regelmäßig Anfragen aus ganz Deutschland.

Palmenhaus im Schlosspark Destedt. © BZ

Gibt es Einschränkungen, was die Hochzeitszeiten angeht? Abbenrode steht nur zeitweise zur Verfügung, wegen seines begrenzten Platzangebotes.

Wie viele Paare heiraten in der Gemeinde im Jahr im Schnitt? Im Schnitt gibt es in Cremlingen um die 50 Hochzeiten im Jahr. Weitere Informationen stehen auf der Internetseite der Gemeinde Cremlingen.

Verehelichung in der Stadt Wolfenbüttel

Im Stadtgebiet steht heiratswilligen Paaren derzeit die Villa Seeliger zur Verfügung. Hier wird seit etwas mehr als drei Jahren getraut, weil das eigentliche Standesamt am Stadtmarkt aktuell saniert wird.

Gibt es Einschränkungen, was die Hochzeitszeiten angeht? Wie erwähnt, gibt es derzeit einen anderen Ort: In der Seeliger Villa finden noch bis Ende 2024 die Trauung statt.

Seit drei Jahren wird im neuen Standesamt Wolfenbüttel in der Seeliger-Villa getraut. © Wolfenbüttel | Karl-Ernst Hueske

Wie viele Paare heiraten in der Stadt im Jahr im Schnitt? Im abgelaufenen Jahr heirateten 375 Paare in Wolfenbüttel.

