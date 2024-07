Wolfenbüttel. Wolfenbüttel am Morgen: Wo Kaffee und frische Backwaren den Tag versüßen. Erfahren Sie mehr über die Cafés und ihre Frühstücksangebote.

Zeit für Frühstück: Wer geht am Wochenende und auch unter der Woche nicht gerne ab und an in ein Café und setzt sich an einen gedeckten Tisch? Sich bedienen lassen, heißen Kaffee oder frischen O-Saft trinken und die frischen Brötchen mit einer Auswahl an Aufschnitt genießen. Im Landkreis Wolfenbüttel bieten einige Cafés diesen Service und ein ausgiebiges Frühstück an. Wir stellen einige Cafés in einer Übersicht vor:

Wolfenbüttels Frühstücks-Tipp Nr. 1: Café am Stadtmarkt

Das Café am Stadtmarkt in Wolfenbüttel gibt es seit mehr als 40 Jahren. Karl-Heinz Schaudienst ist verantwortlich für den Betrieb und bietet mit seinem Team verschiedene Frühstücke an: vom kleinen über das beliebte mittlere bis hin zum ganz großen Frühstück. Auch Rührei hat das Café im Angebot. Montags bis samstags ist das Frühstücken hier zwischen 8 und 12 Uhr möglich. Alles wird frisch zubereitet, berichtet Schaudienst. Eine Reservierung ist telefonisch unter (05331) 1472 möglich.

Wolfenbüttels Frühstücks-Tipp Nr. 2: Richters Altstadtbäckerei

In vier Filialen der Altstadtbäckerei gibt es in Wolfenbüttel Cafés. Hier können Besucher Kaffee trinken und ein belegtes Brötchen essen. Ein Frühstücksangebot gibt es unter anderem im Backhaus, das sich in der Dr.-Heinrich-Jasper-Straße 65 befindet und unter der Woche von 5.15 Uhr an geöffnet hat, sonntags ab 6.15 Uhr.

Im Café Schlüter gibt es ebenfalls Frühstück. Das Geschäft auf dem Holzmarkt öffnet um 7 Uhr. Es gibt beispielsweise das süße Frühstück, ein Käse-Frühstück oder das Eier-Frühstück. Reservierungen sind ab zehn Personen möglich. Die Altstadtbäckerei legt Wert auf regionale Produkte, so kommen die Eier aus Vechelde, die Wurst für die Frühstücksvarianten und belegten Brötchen von einer Schlachterei im Landkreis.

Wolfenbüttels Frühstücks-Tipp Nr. 3: Blütenzauber

Das Wolfenbütteler Café gibt es seit Mai 2019, das reine Blumengeschäft seit elf Jahren. Doreen Mildner ist Inhaberin und somit verantwortlich für das Café. Im Angebot hat die Wolfenbüttelerin das große Frühstück, belegte Brötchen, verschiedene Variationen an Bagel, Wraps, Brotzeiten und Panini – mit und ohne Avocado-Dip. Frühstücken kann man den ganzen Tag lang, solange noch Brötchen da sind. Das Motto lautet: „Sitzen wie bei Oma zu Hause.“ Der Gast kann zuschauen, was die Floristin gerade bindet oder dekoriert. Empfohlen wird eine telefonische Reservierung unter (05331) 6799940.

Wolfenbüttels Frühstücks-Tipp Nr. 4: Fümmelsee Terrassen

Bei den Fümmelsee Terrassen wird an den Wochenenden ein Frühstücksbuffet angeboten. Auf der Homepage sind die genauen Termine einzusehen – mal am Samstag, mal am Sonntag, berichtet Inhaber Dirk Mardus. Von 9 Uhr an ist das Frühstücken dann möglich. Weitere Informationen zu den genauen Tagen gibt es auf der Internetseite unter fuemmelsee-terrassen.de. Eine Reservierung ist nötig und telefonisch unter der Rufnummer (05331) 881721 möglich.

