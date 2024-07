Lebenstedt. Die Ferienaktion des Amateur-Radio-Clubs Lebenstedt begeistert Kinder. Das haben sie erlebt.

Ferien, das bedeutet für einige Langeweile. Nicht so für die Kinder, die am Samstag bei dem Ferienangebot des Deutschen Amateur-Radio-Club Salzgitter-Lebenstedt (DARC) mitmachten. Die erlebten Stunden voller Spannung an der frischen Luft und hatten dabei sogar einen Lerneffekt. Die Funker des Clubs, allen voran Christian Zirlewagen, hatten ein Angebot im Ferienpass der Stadt Salzgitter platziert und das hieß: „Fuchsjagd“.

„Wir jagen natürlich keine Füchse“, sagt Zirlewagen mit einem Schmunzeln, „Wir suchen Sender“. Im Fachjargon heißt das Amateurfunkpeilsport (ARDF), aber für die Ferienaktion wurde dieser anerkannte Sport auf eine kurze Variante reduziert. „Aber auf jeden Fall ein tolles Hobby für jedes Alter“, erklärt Zirlewagen. Das hatten sich auch 15 Kinder aus Salzgitter gedacht und sich angemeldet. Was genau auf sie zukommen würde, war ihnen zu Beginn nicht klar.

Das finden die Kinder an der Ferienaktion in Lebenstedt interessant

Die zwölfjährige Nahla hatte eine Nachricht von ihrem Bruder über die Aktion des DARC erhalten. „Ich habe meine Freundin Sinav gefragt, ob wir dort hin wollen und hier sind wir“, freut sich Nahla über die Aktivität im Freien. „Den ganzen Tag am Handy“, betont Sinav (12) „ist nicht unser Ding, wir lesen auch gern“. Was sie erwarten würden, ahnten sie nur ansatzweise. Tom (10) nahm es locker: „Ich lasse mich auf das Abenteuer ein.“ Die Cousinen Angelina (10) und Kira (12) hofften auf eine spaßige Abwechslung, und Paul (14) kannte die Fuchsjagd schon, weil er auch im Verein Mitglied ist.

Zu ihm sagte Christian Zirlewagen, der bis März Vorsitzender des Vereins war: „Paul geht außer Konkurrenz.“ Paul nannte aber einen entscheidenden Punkt, warum es sich lohnt, im Verein mitzumachen: „Wir lernen hier viel über Technik und das hilft ungemein in Fächern wie Physik“. Doch zunächst interessierten sich die Mitmachenden dafür, wie die Fuchsjagd funktioniert, und das erklärte ihnen Zirlewagen ganz genau. „Ihr bekommt alle einen Peilempfänger in die Hand, über die Kopfhörer könnt ihr das Signal des Senders hören.“

Kinder machen sich auf die Suche nach den „Füchsen“

Allerdings lernten die Ferienpasskinder auch, dass der Abstand zwischen ihnen etwas größer sein muss, damit sie nicht gegenseitig Störgeräusche verursachen. Die Funkwellen senden alle auf einer Frequenz, hörten sie. Als Abstand wurden zwei Meter empfohlen. Mit Spannung und Ungeduld im Gepäck wollten die Teams loslegen. Doch zuvor bekamen sie den Peilsender, eine Karte, die das Gebiet einkreiste, in dem sich die fünf „Füchse“ versteckt hatten, und wer keine eigenen Kopfhörer hatte, bekam auch diese vom Verein gestellt.

Anna (links) und Laura hatten ihren ersten Fuchs gefunden und somit ihr erstes Erfolgserlebnis bei der Jagd nach den Sendern. © Heike Heine-Laucke | Heike Heine-Laucke

Als erste gingen Anna und Laura an den Start, wie sie schnell bemerkten, eine knifflige Aufgabe, und an das Hören der Pieptöne mussten sie sich auch erst gewöhnen. Damit die Kids sich nicht verirrten, waren Mitglieder und Jugendwarte in sichtbarer Entfernung zu finden. Zudem wurde darauf geachtet, dass die Aktion keine Gefahrenzone beinhaltete. Einen Tipp hatten sie mit auf den Weg bekommen: Wenn das Signal leiser wird, ist die Richtung falsch, laut ist die Richtung richtig. Für Anna und Laura ging es zunächst in die gegensätzliche Richtung. Bis eine von beiden genau auf die Geräusche achtete. Und dann ging es plötzlich alles ganz schnell: An einem Baum entdeckten sie ihren ersten Fuchssender. Die anderen vier Sender waren dann schnell gefunden.

Der jüngste Amateurfunker ist 14 Jahre alt

Wie die beiden Mädchen liefen auch die anderen sechs Teams über die Insel des Sees, mit Kopfhörern und Peilsender ausgerüstet. Die gesamte Route umfasste rund 800 Meter. „Wir machen die Ferienaktion natürlich auch, um Nachwuchs zu bekommen“, sagt der Vorsitzende Jaro Swiderski, der sein Amt im März von Christian Zirlewagen übernommen hatte. Einer, der vor vier Jahren vom Ferienpass bei den Funkern hängen geblieben ist, heißt Ben und ist jetzt 14 Jahre alt. „Wir glauben“, sagt Zirlewagen, „dass er einer der jüngsten Amateurfunker von Niedersachsen ist.“

„Wir lernen hier viel über Technik und das hilft ungemein in Fächern wie Physik.“ Paul,

Die Funker wissen, was sie den Jugendlichen an Wissen vermitteln, das hilft ihnen in der elften Klasse in den Fächern Physik und auch bei Fremdsprachen weiter oder zum Thema Kommunikation. „Wir kommunizieren mit anderen Amateurfunker weltweit“, erklärt Vorsitzender Swiderski. Und Amateurfunker übernehmen oftmals wichtige Aufgaben beim Katastrophenschutz.

Als die Flutkatastrophe im Ahrtal war und die gesamten Kommunikationswege zusammenbrachen, seien es die Amateurfunker gewesen, die den Kontakt zur Außenwelt aufgebaut und gehalten hätten, berichtet der Vorsitzende. Er selbst brennt für sein Hobby seit mehr als 18 Jahren und freut sich immer über Zuwachs für den Verein. „Wir versuchen besonders in Lebenstedt viele Angebote für Kinder und Jugendliche zu machen, denn hier gibt es das Angebot nicht.“ Der DARC Salzgitter bietet Elektrobasteln, Mikrocontroller, Raspberry Pi, Programmieren und Amateurfunk an.

