Salzgitter-Bad. Ein Autofahrer nimmt ihm die Vorfahrt im neuen Baustellenkreisel der B6. Einbrecher suchen einen Friseursalon heim. Der Überblick.

In Salzgitter-Bad ist es am Samstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Das berichtet die Polizei. Demnach fuhr ein 59-jähriger Kraftradfahrer im neu angelegten Baustellenkreisel auf der Bundesstraße 6, als ihm ein Autofahrer aus Goslar die Vorfahrt nahm. Um einen Zusammenprall zu vermeiden, führte der 59-Jährige eine Vollbremsung aus und wich aus. Dabei fiel er und verletzte sich leicht am linken Bein. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Den Schaden am Kraftrad schätzt die Polizei auf rund 1.000 Euro.

Salzgitter-Bad: Täter brechen Tresor in Friseursalon auf

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist es in Salzgitter-Bad zu einem Einbruch in einen Friseursalon An der Erzbahn gekommen. Laut Polizei drangen die unbekannten Täter gewaltsam in das Geschäft ein und durchwühlten Räume sowie Mitarbeiter-Spinde. Sie brachen einen Tresor auf und entwendeten daraus Bargeld. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf zirka 1.500 Euro.

Da sich am Friseursalon ein Lebensmittelgeschäft befindet, vermutet die Polizei, dass der Einbruch zwischen Freitag, 21 Uhr, und Samstag, 7 Uhr, stattfand. Die Ermittler bitten um sachdienliche Hinweise unter (05341) 8250.

