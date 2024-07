Lebenstedt. Am Samstagvormittag ist es auf der Peiner Straße, Kreuzung Ludwig-Erhard-Straße, zu einem Unfall gekommen. Beide Autos wurden abgeschleppt.

Am Samstag, gegen 9.44 Uhr, ist die Polizei in Lebenstedt über einen Unfall an der Kreuzung Peiner Straße/Ludwig-Erhard-Straße informiert worden. Wie die Polizei auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilt, wurden bei der Kollision zwei Menschen leicht verletzt.

Zum genauen Hergang des Unfalls kann die Polizei bisher keine Angaben machen. Ein Fahrer missachtete augenscheinlich eine rote Ampel, heißt es. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Zusammenprall so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten.

