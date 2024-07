Salzgitter. Drei Personen verletzen sich am Freitagabend bei einem Verkehrsunfall in Lebenstedt. Zwei Autos kollidierten.

Gegen 22.30 Uhr wurden Kräfte der Berufsfeuerwehr Salzgitter zu einem gemeldeten Verkehrsunfall auf die Bruchmachtersenstraße in Salzgitter-Lebenstedt alarmiert. Michael Sadowski, Einsatzleiter der Berufsfeuerwehr Salzgitter vor Ort, erklärte in einem Gespräch, dass insgesamt vier beteiligte Personen in zwei Fahrzeugen an dem Unfallort angetroffen wurden. Glücklicherweise war keiner eingeklemmt, wie Sadowski mitteilt, doch mussten von den beschädigten Fahrzeugen auslaufende Betriebsmittel aufgebunden, sowie Trümmerteile aus dem Weg geräumt werden. Für den Rettungsdienst galt es insgesamt drei Personen zu versorgen, und diese in ein nahegelegenes Klinikum zu transportieren.

Vermutlich wollte der Fahrer aus der Kampstraße auf die Bruchmachtersenstraße abbiegen, als es zum Zusammenstoß kam. © FMN | Phil-Kevin Lux-Hillebrecht

Wie es zum Unfall in Lebenstedt kam, ist bisher nicht geklärt

Zur genauen Unfallursache könne man laut Polizei noch keine genauen Rückschlüsse ziehen, und müsse im Nachgang geklärt werden, jedoch steht fest, dass der graue Volkswagen mit insgesamt drei Personen aus der Kampstraße, mutmaßlich nach links in die Bruchmachtersenstraße abbiegen wollte und dann mit einem alleinbeteiligten Mercedes zusammenstieß. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Unfallaufnahme musste die Bruchmachtersenstraße beidseitig gesperrt werden.

