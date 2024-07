Salzgitter. Zwei Meerschweinchen sind die „Tiere der Woche“ und leben derzeit im Tierheim Salzgitter. Außerdem suchen sie nach einem Zuhause.

Zwei kleine Wesen möchten ganz groß hinaus und ihren Lebensraum außerhalb des Tierheims Salzgitter erweitern. Denn nicht nur die beliebten Tierrassen wie Hunde und Katzen warten in Salzgitters Tierheim auf neue Familien, sondern auch die kleineren Zeitgenossen. Das Tierpflegeteam möchte nun den Meerschweinchen Pansy und Parla die ganz große Bühne bieten, heißt es in einer Mitteilung des Tierheims.

Die Glatthaar-Meerschweinchen Pansy und Parga wurden im Mai in einem Käfig ausgesetzt gefunden. Wieder einmal, könne man fast sagen, wurden zwei Tiere ihrem Schicksal überlassen, und die Halter haben sich ihrer entledigt. Bei Pansy, dem mehrfarbigen Glatthaar-Meerschweinchen, und der ein Jahr älteren Artgenossin Parla handele es sich vermutlich um ein Mutter-Tochter-Gespann. Die beiden possierlichen Tierchen werden auf ein beziehungsweise zwei Jahre geschätzt. Zum Glück konnten die kleinen Vierbeiner rechtzeitig entdeckt werden, um in die Obhut der Tierschutzeinrichtung gegeben zu werden.

Dieses Zuhause wird für die beiden Meerschweinchen gesucht

Nach ihrer Ankunft im Tierheim stellten die Tierpfleger einen einigermaßen passablen Gesundheitszustand fest. Ihr flauschiges Fell war zwar von Milben befallen, dies jedoch ließ sich gut behandeln. Die braun-weiße Parla werde derzeit gegen einen sogenannten Lippengrind behandelt. Dabei handele es sich um entzündliche Krusten im Lippenbereich, die sehr schmerzhaft sein und sich auf die Nahrungsaufnahme auswirken können. Trotz der kleineren Wehwehchen haben die Flauschkugeln einen gesunden Appetit. Obst und Gemüse gehören zu ihren Leibgerichten.

Da Meerschweinchen generell sehr stressempfindlich seien, werde für die „Tiere der Woche“ ein gemeinsames ruhiges und wenig turbulentes Heim gesucht. Sie können gerne in eine bereits bestehende Gruppe integriert werden, sofern der Altersunterschied nicht zu groß ausfällt. Meerschweinchen haben ein so starkes Bedürfnis nach Bewegung, dass sie es in einem handelsüblichen Meerschweinchen-Käfig nicht ausleben können. Für die Tiere ist selbst der größte Käfig mit 160 Zentimetern Länge und 80 Zentimetern Breite immer noch zu klein. Sie brauchen in ihrem Gehege eine Rennstrecke von mindestens zwei Metern.

Diese Tiere suchen außerdem ein Zuhause

Mit zwölf Lebensjahren gehört Katze Hedda zu den Seniorinnen im Tierheim Salzgitter. Sie zog als Fundkatze in einem sehr schlechten Zustand ein. Jetzt, wo es ihr wieder besser geht, sucht sie ein neues Zuhause. Die anderen Artgenossen im Tierheim stressen sie, sodass sie sich sehr zurückhaltend präsentiert. Für Hedda wird ein Zuhause gesucht, in dem sie als reine Einzelprinzessin leben und regieren darf. © FMN | Tierheim Salzgitter

Für Katze Tavi, die im Mai 2023 geboren wurde, wird ein Zuhause mit Freigang gesucht. Schließlich wollen noch viele Abenteuer erlebt werden. Verträgliche, bereits vorhandene Artgenossen wären mit Sicherheit kein Problem, sind für Tavi aber kein Muss. © FMN | Tierheim Salzgitter

Katze Teela kam leider aus der Vermittlung zurück, weil sie unsauber wurde. Auch den angebotenen Freigang wollte sie nicht. Nun sucht die 2013 geborene Teela noch einmal ein neues Zuhause in Wohnungshaltung. Sie ist sehr anhänglich und genießt jede Aufmerksamkeit. Leider gibt es auch im Tierheim Tage, an denen sie ihr Geschäft nicht im Katzen-WC verrichtet. Wer gibt der alten Dame trotzdem eine Chance? © FMN | Tierheim Salzgitter

Der etwa 2-jährige Bengal-Mix Testo ist Leukose-positiv (FELV), ein Stück seines Schwanzes musste amputiert werden, und an einer Pfote fehlen ihm drei Krallen. Der kleine Kater hat schon viel durchleben müssen. Unbeirrt seines Gesundheitszustands präsentiert sich Testo als agiler Kater, der gerne durch seine Unterkunft tobt und die Klettermöglichkeiten gerne annimmt. Gesucht wird ein Zuhause mit gesichertem Freigang oder Wohnung mit Balkon. © FMN | Tierheim Salzgitter

Wer eins der kleinen Tiere gerne näher kennenlernen möchte, meldet sich im Tierheim Salzgitter unter www.tierheim-sz.de, (05341) 47886 oder tierheim-salzgitter@t-online.de.

