Salzgiter. Türkei-Fans haben sich am Dienstagabend am Salzgittersee getroffen, um den EM-Sieg gegen Österreich zu feiern. Wir waren dabei.

Die Türkei schlägt EM-Favorit Österreich - die Freude war am Dienstagabend groß in der türkischen Community in Salzgitter. Pyrotechnik und Nationalflaggen belebten den Salzgittersee. Wir zeigen 10 feierliche Bilder der spontanen Fußball-Fete in Lebenstedt. Am Samstag kicken die Mond-Sterne gegen die Niederlande.

Fotostrecke: 10 starke Bilder vom Türkei-Jubel in Salzgitter Salzgitteraner feiern EM-Erfolg der Türkei © FMN | Rudolf Karliczek Salzgitteraner feiern EM-Erfolg der Türkei © FMN | Rudolf Karliczek Salzgitteraner feiern EM-Erfolg der Türkei © FMN | Rudolf Karliczek Salzgitteraner feiern EM-Erfolg der Türkei © FMN | Rudolf Karliczek Salzgitteraner feiern EM-Erfolg der Türkei © FMN | Rudolf Karliczek Salzgitteraner feiern EM-Erfolg der Türkei © FMN | Rudolf Karliczek Salzgitteraner feiern EM-Erfolg der Türkei © FMN | Rudolf Karliczek Salzgitteraner feiern EM-Erfolg der Türkei © FMN | Rudolf Karliczek Salzgitteraner feiern EM-Erfolg der Türkei © FMN | Rudolf Karliczek Salzgitteraner feiern EM-Erfolg der Türkei © FMN | Rudolf Karliczek 1 / 10

red