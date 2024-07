Salzgitter. Oberbürgermeister Frank Klingebiel empfängt die Ehrenamtlichen im Rathaus. Wer nun wo Ortsbrandmeister ist.

Oberbürgermeister Frank Klingebiel hat die Ortsbrandmeister und stellvertretenden Ortsbrandmeister der Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Salzgitter zu Ehrenbeamten der Stadt Salzgitter ernannt. In einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung wird er mit diesen Worten zitiert: „Sie, unsere Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren, sind ein ganz bedeutender Teil unseres herausragend gut funktionierenden Rettungs- und Brandschutzsystems in unserer Stadt. Unsere Bürgerinnen und Bürger können sich durch Ihre Arbeit sicher und behütet fühlen.“

Salzgitters Oberbürgermeister: Einsatzkräfte riskieren ihr Leben

Das Weihnachts-Hochwasser, das sich bis ins neue Jahr hineingezogen hatte, habe wieder einmal gezeigt, wie schnell die Einsatzkräfte zur Stelle seien, wenn sie gebraucht werden. „Sie alle tun das freiwillig, in Ihrer Freizeit, ohne Entlohnung, aber mit tiefer innerer Überzeugung“, so Klingebiel. „Indem Sie für die Menschen in unserer Stadt selbstlos da sind, sogar Ihre eigene Gesundheit und Ihr eigenes Leben in Rettungsaktionen riskieren, leben Sie Nächstenliebe vorbildlich.“

Die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr hätten großes Vertrauen in die Führungsfähigkeiten und die Persönlichkeit der Gewählten. Und: „Sie haben diese herausgehobene und besonders verantwortungsvolle Führungsaufgabe sehr gerne und aus tiefer innerer Überzeugung angenommen“, betonte Klingebiel. „Damit zeigen Sie, mit wie viel Herzblut, Zuwendung, Kompetenz, Verantwortungsgefühl und Leidenschaft Sie sich für Ihre Freiwillige Ortsfeuerwehr und die Menschen in unserer Stadt einsetzen.“

Ortsbrandmeister und Stellvertreter jeweils für sechs Jahre ernannt

Ernennung der Ortsbrandmeister für die Dauer von sechs Jahren: Hauptlöschmeister Sören Fulst zum Ortsbrandmeister der Ortsfeuerwehr Calbecht, Löschmeister Marcus Säglitz zum Ortsbrandmeister der Ortsfeuerwehr Osterlinde, Brandmeister Udo Scharf zum Ortsbrandmeister der Löschgruppe Barum und 1. Hauptbrandmeister Kay Wagener zum Ortsbrandmeister der Ortsfeuerwehr Engelnstedt.

Ihr Newsletter für Salzgitter & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ernennung der stellvertretenden Ortsbrandmeister für die Dauer von sechs Jahren: 1. Hauptlöschmeister Mario Hesse zum stellvertretenden Ortsbrandmeister der Ortsfeuerwehr Calbecht, 1. Hauptlöschmeister Dirk Knackstedt zum stellvertretenden Ortsbrandmeister der Ortsfeuerwehr Osterlinde und Hauptfeuerwehrmann Maxim Kubitschek zum kommissarischen stellvertretenden Ortsbrandmeister der Löschgruppe Barum.

Mehr wichtige Nachrichten aus Salzgitter lesen:

Täglich wissen, was in Salzgitter passiert:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Salzgitter-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Salzgitter-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media : Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten. Abo-Angebot: Wir haben regelmäßig attraktive Angebote für unsere Plus-Inhalte. Schauen Sie doch mal vorbei – um wirklich alle Nachrichten aus Ihrer Region lesen zu können!

red